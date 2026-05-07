Incendio en Feria de Tabasco deja cinco muertos en Villahermosa

Un incendio que consumió la Nave 1 del Parque Tabasco Dora María, sede de la Feria Tabasco 2026 en Villahermosa, dejó cinco personas muertas durante la madrugada de este 7 de mayo.

El Gobernador Javier May Rodríguez confirmó el siniestro y el número de víctimas mediante sus redes sociales, donde además anunció que las llamas fueron controladas y que las autoridades de investigación iniciaron su trabajo para determinar las causas del incidente.

May Rodríguez expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y anunció el lanzamiento inmediato de un programa de recuperación económica para los expositores que resultaron afectados por el siniestro.

“Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y ofrecemos todo nuestro apoyo ante este desafortunado incidente. Agradecemos mucho a la población que contribuyó a evacuar la zona cuando ocurrió el siniestro”, declaró.

También subrayó el compromiso del Gobierno estatal con los comerciantes que perdieron mercancías y locales a causa del incendio.

“No los dejaremos solos”, sostuvo May Rodríguez, quien además señaló que se mantendría informada a la ciudadanía sobre los alcances del siniestro y el futuro de la Feria Tabasco 2026.

“Vamos a estar informando en el transcurso de la mañana sobre lo ocurrido y cuál será el curso que tomará la Feria. Juntas y juntos vamos a salir adelante”, concluyó.

Tras conocerse el saldo del incendio, el PRI exigió que las autoridades investigaran a fondo las causas del siniestro, según trascendió en medios locales de Tabasco.