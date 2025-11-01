Incendio en tienda Waldo’s deja al menos 22 muertos en Hermosillo

“Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el Centro de Hermosillo. El Gobierno del Estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos. Asimismo, he instruido que se lleven a cabo todas las investigaciones correspondientes. Seguiremos informando en las siguientes horas”, escribió en redes sociales.

El Gobernador Alfonso Durazo Montaño externó sus condolencias a los familiares de las víctimas e instruyó llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

“De manera preliminar, autoridades reportan 22 personas fallecidas -6 hombres, 9 mujeres y 7 menores- tras la explosión y posterior incendio que conmocionó a la ciudad”, indicó el medio local.

Un incendio en el establecimiento comercial Waldo’s, ubicado en pleno Centro de Hermosillo, Sonora, dejó al menos 22 personas muertas, según reportó el periódico local El Imparcial.

Por su parte, el Alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, informó que giró instrucciones para que se atendiera con emergencia la situación y se brindara la ayuda necesaria por parte del Gobierno municipal a todos los afectados.

“Ante los lamentables hechos donde varias personas fallecieron durante un incendio registrado en el Centro de la Ciudad, he girado instrucciones para que se atienda con emergencia la situación y se brinde la ayuda necesaria por parte del Municipio, a todos los afectados. Trabajamos en coordinación con todos los niveles de gobierno. Ofrecemos nuestras condolencias a las familias de las víctimas”, dijo.

El siniestro, registrado en el cruce de las calles Doctor Noriega y Matamoros, movilizó a elementos del Departamento de Bomberos, Policía Municipal, Cruz Roja y otras instituciones, mismas que lograron controlar el incendio, además de que se evitó su propagación a los negocios contiguos.

El director del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Francisco Matty Ortega, comentó que varias personas lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales para su atención médica.

Según lo reveló el diario La Jornada, un estallido ocurrió poco después de las 15:00 horas de este 1 de noviembre, cuando el establecimiento comercial estaba lleno de clientes que aprovechaban las compras por la quincena y la cercanía del Día de los Muertos.

“Las llamas se propagaron rápidamente por el inmueble y se extendieron hasta llegar a un vehículo estacionado en la banqueta, mismo que quedó totalmente envuelto por el fuego”, destacó el mismo rotativo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Hermosillo anunció que decidieron cancelar las actividades que se tenían programadas en el Centro Histórico de la ciudad, en específico las del Festival de Día de Muertos, así como el Concurso y la Marcha de las Catrinas previstos para el mismo día.

“Nos unimos al sentimiento de tristeza que embarga a nuestra comunidad y reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de todas y todos los hermosillenses”, enfatizó.