Incendio en Waldo’s: Fiscalía de Sonora detecta documentación apócrifa; a un mes, no hay detenidos

Gustavo Rómulo, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, informó que, como parte de las investigaciones por el incendio en el Waldo’s del Centro de Hermosillo, que dejó 24 muertos y por el cual aún no hay detenidos, se detectó el uso de documentación apócrifa para realizar trámites oficiales.

“Entre los hallazgos más relevantes hasta el momento, se ha identificado el uso de documentación apócrifa, así como de un documento en particular que fue utilizado para realizar trámites oficiales y cuyo contenido no coincide con la realidad”, señaló.

El Fiscal detalló que ya fueron entregados diversos dictámenes periciales sobre la “mecánica de los hechos”, los cuales establecen su causa raíz.

Entre ellos se incluye un análisis cromatográfico al fluido del transformador, que fue realizado en un laboratorio del Estado de México y que ya se integró al expediente.

A la vez, señaló que continúa pendiente el dictamen del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, y que, una vez que sea recibido, se contrastará con todos los estudios técnicos para determinar el origen y las condiciones que provocaron el incendio.

En cuanto al ámbito documental, el ministerio público ha reunido 23 registros legales y regulatorios, como actas constitutivas, informes de sistemas contra incendios, evaluaciones de Protección Civil y planos del inmueble.

Paralelamente, se han recabado declaraciones de particulares vinculados a la empresa Waldo’s y de funcionarios y exfuncionarios públicos de los tres niveles de Gobierno.

Rómulo reiteró que la investigación se desarrolla bajo principios de legalidad, exhaustividad e integralidad, con el fin de analizar todas las conductas y circunstancias relacionadas con el caso y así garantizar a las víctimas y a la sociedad el acceso pleno a la verdad y a la justicia.



Incendio en Waldo’s de Hermosillo

El pasado 1 de noviembre, un incendio en la sucursal de Waldo’s en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó como saldo 24 muertos. A un mes del hecho, aún no hay personas detenidas.

Debido a la tragedia, todas las tiendas de la empresa fueron cerradas en la entidad; el titular de Protección Civil estatal fue destituido, y el Gobernador Alfonso Durazo informó que el gobierno presentará cambios en el sistema de Protección Civil y un incremento en su presupuesto.

A la vez, las pérdidas superiores a 67 millones 500 mil pesos entre comercios del Centro de Hermosillo, tras el siniestro, llevaron a la Unión de Comerciantes a preparar una demanda contra la empresa y contra quien resulte responsable.

Según su representante, Rubén López, la caída del 50 % en las ventas ha puesto en riesgo la estabilidad de cientos de familias que dependen de pequeños y medianos negocios del área.

Con información de Proyecto Puente.