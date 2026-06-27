$!Incineran 1.5 toneladas de clorhidrato aseguradas en costas de Guerrero

ACAPULCO._ Aproximadamente mil 509 kilogramos de clorhidrato de cocaína, asegurados en Guerrero, fueron incinerados en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y en coordinación con la Fiscalía General de la República, informó que en días pasados se llevó a cabo esta incineración.