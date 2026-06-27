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Drogas

Incineran 1.5 toneladas de clorhidrato aseguradas en costas de Guerrero

La droga fue destruida por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/06/2026 18:09
27/06/2026 18:09

ACAPULCO._ Aproximadamente mil 509 kilogramos de clorhidrato de cocaína, asegurados en Guerrero, fueron incinerados en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y en coordinación con la Fiscalía General de la República, informó que en días pasados se llevó a cabo esta incineración.

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Durante el acto estuvieron presentes autoridades navales, así como representantes de la FGR, quienes verificaron la destrucción total del estupefaciente, dando fe de los hechos.

De igual manera, personal del Órgano Interno de Control de la FGR supervisó que los procesos de incineración y destrucción se llevaran a cabo en términos de la normatividad aplicable en la materia y peritos de esa institución verificaron los procedimientos, así como la identidad química de la droga destruida.

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El producto incinerado fue asegurado como resultado de diversas acciones realizadas por personal de la Secretaría de Marina en las costas de Guerrero, en el marco de las operaciones permanentes de vigilancia marítima que lleva a cabo la institución.

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