Indaga ASF irregularidades en el gasto del INE, el IFE y los OPLEs desde 2000

La Auditoría Superior de la Federación investiga “irregularidades históricas” en el ejercicio del gasto público vinculado con los organismos públicos locales electorales, el Instituto Nacional Electoral y el entonces Instituto Federal Electoral, en el periodo que va del año 2000 al 2025, según informó este 4 de noviembre.

Según un comunicado de la ASF, el órgano fiscalizador confirmó el inicio de un ejercicio emergente de fiscalización a entes públicos electorales, que se desarrollará en tres líneas de investigación.

La primera línea consiste en una investigación de oficio respecto a diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los OPLEs, así como del INE y del IFE.

La segunda es un estudio histórico de las adquisiciones del IFE, el INE y la totalidad de los OPLEs, de 2000 a 2025, con el objetivo de identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de grupos empresariales y servidores públicos.

La tercera consiste en una auditoría integral al INE y a la totalidad del gasto federalizado que ejercen los OPLEs.

“Los trabajos de inteligencia que hemos realizado, como el análisis de la información requerida a las Entidades Federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público vinculado con los OPLEs, el INE y el IFE”, señaló.

El organismo añadió que realiza estas acciones “en el ámbito de sus atribuciones con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad”.

El 3 de noviembre, Blanca Yassahara Cruz García, consejera presidenta provisional del INE, aprobó solicitar a la ASF el ejercicio emergente de fiscalización, para que evalúe a la brevedad la adquisición de servicios y el árbitro electoral conserve la credibilidad ante la ciudadanía.

Cruz García asumió la presidencia provisional del INE el 27 de octubre, por designación unánime del Consejo General, tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala.

El periodo que abarcará la revisión comprende las presidencias de José Woldenberg, de 1996 a 2003; Luis Carlos Ugalde Ramírez, de 2003 a 2007; Andrés Albo Márquez, de 2007 a 2008; Leonardo Valdés Zurita, de 2008 a 2014, y Lorenzo Córdova Vianello, de 2014 a 2023.