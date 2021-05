Indígenas chiapanecos simulan ahorcar a candidato de Morena e hijo de Camacho Solís

CHIAPAS._ Un grupo de indígenas tzotziles, de la comunidad Los Llanos, ubicada a 17 kilómetros de la cabecera San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, simularon, el domingo 16 de mayo, ahorcar y linchar a Juan Salvador Camacho Velasco, candidato del Partido Morena a la Presidencia Municipal, tras acusarlo de incumplir con la gestión de obras prometidas cuando fue Diputado local.

La turba retuvo por ocho horas a 20 personas, entre ellas a Camacho Velasco, a quien le pusieron una soga en el cuello, obligándolo a pagar 300 mil pesos a cambio de ser liberado, ya que, según argumentaron, "el Gobierno de Morena no ha cumplido entre los pueblos de San Cristóbal de las Casas".

En el video que circula a través de las diversas redes sociales, se observa a a un grupo de personas que aprehenden al candidato y lo llevan de la mano, mientras le gritaban, amenazándolo que iban a ponerle una falda.

En otro video, grabado momentos antes, se escucha decir al candidato que solo tiene 100 mil pesos. Entonces, le quitaron sus lentes, mismos que lanzaron contra el piso de tierra, por donde lo hacen caminar descalzo.

"¿Cuánto necesitas?", preguntó el candidato. "Lo que te pidieron", le respondieron. "Es que no tengo esa cantidad", insistió Camacho Velasco, antes de ser llevado al lugar donde le pusieron la soga al cuello.

En otra grabación se puede ver al grupo de personas colocando una soga al candidato, mientras le preguntan si va a conseguir el dinero para la construcción de una obra.

"No que no cantabas pajarito", se escucha que le dicen al ex legislador local, quien se llevó una mano al pecho, en signo de promesa y afirmar "está bien".

Camacho Velasco es hijo del finado Manuel Camacho Solís, ex regente del Distrito Federal (DF); ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; ex Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; así como candidato presidencial en el año 2000 por el Partido de Centro Democrático; además de coordinador para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas y Senador de la República.

Además, es primo de Manuel Velasco Coello, ex Gobernador del estado de Chiapas -desde diciembre de 2012 hasta el 29 de agosto del 2018-; ex Diputado local y federal; así como actual coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano, en el Senado de la República.