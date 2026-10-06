INE abre proceso para diputaciones independientes en 2027; exige apoyo del 2% de la lista nominal

La ruta para competir por una diputación federal sin partido se abrió este lunes 5 de octubre, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó a recibir las manifestaciones de intención de quienes buscan contender en 2027, aunque para llegar a la boleta deberán reunir apoyos equivalentes a por lo menos 2 por ciento de la lista nominal de su distrito. Las personas interesadas tendrán hasta el 13 de diciembre para presentar su documentación ante la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente, como primer paso para buscar una diputación de mayoría relativa, elegida mediante el voto en cada distrito. Una vez revisado el cumplimiento de los requisitos, el INE expedirá las constancias de aspirante, previstas para el 14 de diciembre, y quienes las obtengan podrán comenzar a reunir respaldos al día siguiente de su emisión, con el 12 de febrero de 2027 como fecha general de cierre.

Las personas interesadas tendrán hasta el 13 de diciembre para notificar su intención al Instituto.

La apertura de esta vía fue defendida por la consejera Carla Humphrey durante la discusión de la convocatoria, el 24 de septiembre, cuando sostuvo que las candidaturas independientes amplían las opciones de participación y que esta figura “actúa como un contrapeso al monopolio tradicional de las organizaciones partidistas”. Para obtener el registro, sin embargo, no bastará con reunir el porcentaje total de apoyos, pues estos deberán provenir de al menos la mitad de las secciones electorales del distrito y sumar, en cada una, por lo menos 1 por ciento de su lista nominal. Los respaldos se captarán mediante la aplicación del INE, que registra imágenes de la credencial para votar, una fotografía de la persona que brinda su apoyo y su firma, mientras el Instituto revisará la autenticidad y validez de los registros, así como posibles duplicidades entre aspirantes. Durante esa etapa, la búsqueda de apoyos deberá financiarse con recursos privados de origen lícito y estará sujeta a fiscalización, además de un tope de gastos de 220 mil 326.20 pesos.

El INE exige que las firmas de apoyo provengan de al menos la mitad de las secciones distritales.



El límite de las firmas en papel El uso de la aplicación también fue parte de la discusión del 24 de septiembre, porque para las comunidades con impedimentos materiales o tecnológicos el INE contempló una excepción que permite recabar respaldos en papel en 204 municipios con muy alto grado de marginación. Durante esa sesión, Humphrey consideró limitado el alcance de la medida y pidió incluir también a los municipios con alto grado de marginación, para que sus habitantes pudieran dar su respaldo mediante cédulas impresas. “Me parece que estos 204 son insuficientes”, señaló la consejera, aunque ese día el apartado que mantuvo la excepción en sus términos originales fue aprobado por nueve votos a favor y dos en contra, de Humphrey y Arturo Castillo. En la misma sesión del 24 de septiembre, Marco Antonio Baños, representante del partido Somos, pidió mayor difusión de la convocatoria y orientación sobre la aplicación, al considerar que los requisitos para competir por la vía independiente son más complejos que los de las candidaturas partidistas.

Marco Antonio Baños, representante del partido Somos, pidió mayor difusión de la convocatoria y orientación sobre la aplicación. ( )