INE ajusta presupuesto para 2026 tras recorte de mil millones de pesos por parte de diputados

La Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Electoral Nacional avaló el ajuste ante el recorte de mil millones de pesos por parte de la Cámara de Diputados.

“Como resultado este ejercicio técnico, se integró el ajuste presupuestal por mil millones de pesos aplicado de forma proporcional y conforme al análisis del margen de maniobra de cada unidad responsable”, destacó.

En sesión, los consejeros indicaron que dicha adecuación consideró los niveles de subejercicio observados en algunos capítulos y partidas durante ejercicios anteriores, lo cual permitió identificar rubros susceptibles de ajuste sin afectar la misión institucional.

El organismo electoral reducirá su gasto de 15 mil 99 millones a 14 mil 99 millones de pesos.



Recortes a direcciones del INE

Dicho análisis establece que el Registro Federal de Electores hará un recorte por 187 millones 213 mil 585 pesos, lo que equivale al 51 por ciento de su gasto operativo.

Otro recorte considerable es la dirección de Capacitación y Educación Cívica, ya que 293 millones 659 mil 459 pesos no les serán asignados.

Dicho documento será presentado ante la Junta General Ejecutiva y después lo enviará al Consejo General para aprobar dicho presupuesto.

En septiembre de ese año comenzará el proceso rumbo a las elecciones de 2027.

“La reducción aplicada al presupuesto de las unidades responsables deriva directamente de la disminución al techo presupuestal aprobada por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal correspondiente. Ante esta determinación, la Dirección Ejecutiva de Administración realizó un análisis profundo y detallado del comportamiento del gasto institucional”, señalaron.

A partir de dicho análisis se identificaron márgenes presupuestales y áreas de oportunidad en el gasto operativo que permitieron orientar los ajustes sin comprometer funciones esenciales.

“Este análisis incluyó el estudio de la revisión del margen de operación de las 332 juntas locales, las 300 juntas distritales y 22 unidades adscritas a oficinas centrales con información consolidada de los últimos ejercicios fiscales”.



Recortes a órganos autónomos

Diputados de Morena y sus aliados realizaron un recorte de 18 mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el Poder Judicial y por organismos autónomos para el próximo año, y de esta forma reasignar los recursos a otros sectores como cultura, educación, campo e infraestructura carretera.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, reiteró que habrá un recorte al presupuesto del 2026 que solicitaron el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial.

Los recursos, que oscilarían entre los 17 mil y 18 mil millones de pesos, se reasignarán a otras áreas que han sufrido disminución en sus recursos, como universidades públicas en el caso del sector educativo, y el mejoramiento de caminos y autopistas en los municipios.

Monreal confirmó la reducción presupuestal al Poder Judicial, horas después de que el Pleno del Órgano de Administración Judicial solicitó una ampliación presupuestal por 6 mil 500 millones de pesos para pagar indemnizaciones y prestaciones de los jueces y magistrados en retiro.

“Estamos revisando el preproyecto ya, independientemente del resultado que se tenga en la Cámara de Senadores. Si no hay ninguna modificación a la Ley de Ingresos, ya se tiene un preproyecto del dictamen de presupuesto”, explicó Monreal.