INE aprueba $13 mil 205 millones para elección judicial; Sheinbaum lo considera excesivo

Bajo el argumento de que era “precautorio”, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un total de 13 mil 205 millones de pesos, como presupuesto para la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF), que se llevaría a cabo el primer domingo de junio en 2025.

En la discusión, consejeros como Jaime Rivera Velázquez justificaron que no podían posponer la discusión de dicho presupuesto, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fijó el 5 de noviembre de 2024, como fecha límite para entregar la propuesta del órgano constitucional autónomo.

“No podemos dejar al INE en un estado de indefensión ante la posibilidad cercana de que se realice el ejercicio electivo de todos los juzgadores del Poder Judicial de la Federación”, indicó Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE.

Taddei Zavala argumentó que el término “precautorio” en el presupuesto, lo había pedido la SCJN para las consultas populares, para que el Instituto contemplara los recursos, independientemente de su realización.

Además, justificó que todas las actividades que había realizado el Instituto, incluidas las que tenían que ver con la elaboración del presupuesto, fueron antes de que el órgano constitucional autónomo recibiera la primera suspensión de un juez.

“Los trabajos de análisis, de generar esta certeza del cómo lo vamos a hacer, de la consistencia de cada uno de los trabajos, del gran calendario de trabajo que tenemos en este proceso, no se han realizado. Por eso, el título de ‘precautorio’ ante la realización inminente, pero no la certeza que debe tener este Instituto sobre la magnitud, los cuántos [cargos se eligieran]”, añadió Taddei Zavala.

Rivera Velázquez, quien había pedido postergar la discusión hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera si la reforma judicial era inconstitucional o no, insistió que lo más deseable hubiera sido avalar el presupuesto hasta tener certeza del rumbo que tomaría el proceso.

“La Secretaría de Hacienda ha fijado como fecha límite para presentar proyectos de presupuesto el 5 de noviembre, o sea, mañana. En otras palabras, no tenemos alternativa, a pesar de que se trate de un proceso sin precedentes y todavía ensombrecido por la incertidumbre jurídica”, añadió.

Mientras Dania Paola Ravel Cuevas señaló que el Instituto pausó los trabajos de organización de la elección judicial, por las suspensiones emitidas por jueces de amparo, pero que se solicitó el presupuesto precautorio en caso de lo que determinara la SCJN sobre su inconstitucionalidad, razón por la que se pronunció a favor del proyecto.

En tanto que Norma Irene de la Cruz Magaña también insistió en este tema, recordando que la SCJN también determinó que el INE debía prever las actividades para la realización del proceso de la elección judicial.

“Este órgano podrá determinar con mucha mayor claridad lo que tiene que ver con el presupuesto para el Poder Judicial, pero estamos obligados y obligadas a presentar de manera precautoria estos dos presupuestos para cumplir con las obligaciones constitucionales”, dijo Carla Astrid Humphrey Jordan.

Por su parte, los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo General del INE, confiaron en que la SCJN aprobaría el proyecto para que la elección del PJF sólo fuera de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Espero que este Consejo General actúe con prudencia y dentro de la ley, haciendo oídos sordos a los llamados al desacato y alteración del Estado de Derecho”, dijo el panista Víctor Hugo Sondón Saavedra.

Por su parte, el priista Emilio Suárez Licona afirmó que los recursos que se destinarían para la elección judicial quitaban la posibilidad de construir 17 hospitales integrales con tecnología de vanguardia, incluido su personal; así como 90 mil tratamientos de mujeres con cáncer de mama.

Además, según el representante del PRI ante el Consejo General del INE, el dinero destinado a la elección del PJF, podría haber sido utilizado para edificar 11 campos universitarios, para 330 mil alumnos; 153 preparatorias; un millón 400 mil becas para estudiantes de educación básica; 22 mil viviendas; y 200 kilómetros de nuevas autopistas. “Esa es la dimensión de la aberración de la mal llamada reforma judicial. Esperemos que la Suprema Corte corrija la plana”, enfatizó.

“Quisiéramos, en un ánimo constructivo, solicitar que pudieran haber opciones también para hacer más económico la posibilidad de este proceso electoral de cara hacia el 2025, que pudieran considerarse algunas alternativas, visualizarse de qué forma pudiera esto no ser tan oneroso, estamos hablando de cerca de 13 mil millones de pesos. Tener certeza, pero también teniendo economías”, pidió Sergio Carlos Gutiérrez Luna.

Gutiérrez Luna recordó a los consejeros del INE, que sería la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la que le diera su visto bueno al proyecto.

El mismo día, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional Electoral, para solicitar más de 13 mil millones de pesos y financiar la elección judicial.

Durante su conferencia de prensa matutina, fue cuestionada al respecto, por lo que expresó su desacuerdo y adelantó que, en caso de que los consejeros insistieran en el monto, enviaría un oficio al INE.

“No, no estoy de acuerdo, de hecho, vamos, entiendo que van a revisarlo nuevamente y si no, vamos a enviar un escrito, porque no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7 mil millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando”, respondió.

Sheinbaum Pardo consideró que la elección de jueces, magistrados y ministros podría realizarse sin “un monto importante”, ya que el INE no tenía programado ningún otro proceso electoral en 2025, ni la obligación de depositar a partidos políticos gastos para campañas.

“Se puede llevar a cabo la elección, sin un monto tan importante, no hay financiamiento a partidos políticos, como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público, para hacer las campañas electorales. Entonces creemos que se puede hacer con menos recursos”, aseveró.