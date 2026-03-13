INE aprueba cambios en la credencial de elector: incorporará género no binario y autoidentificación indígena

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó incorporar elementos de identidad de género y autoidentificación indígena y/o afromexicana en la credencial de elector.

Un grupo multidisciplinario analizó la viabilidad técnica, operativa y jurídica para incorporar al plástico la identidad de género autopercibida, la autoadscripción indígena o afromexicana, el distintivo de discapacidad, la leyenda sobre donación de órganos y datos en el sistema o lenguaje braille; sin embargo, se determinó que únicamente el género y la autoadscripción procedían.

Así que a partir de junio próximo se podrán incluir estos elementos en la credencial de elector, la identificación más utilizada por la ciudadanía mexicana para acreditar su identidad y ejercer el derecho al voto.



Cómo se integrarán los nuevos elementos

En materia de identidad de género autopercibida, el Consejo General consideró necesario avanzar en la garantía y protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual, mediante la incorporación de un campo de “Género”, adicional al actualmente previsto para “Sexo”; es decir, la coexistencia de ambos campos permitirá armonizar el cumplimiento del mandato legal con los estándares constitucionales y convencionales en materia de identidad y no discriminación.

De esta manera, cada persona podrá decidir si desea que en el documento se visualice el campo de Sexo o el de Género. Cuando así lo solicite, deberá proporcionar la información de su identidad de género autopercibida y elegir entre las siguientes siglas: “M” para Mujer, “H” para Hombre o “NB” para persona “No binaria”. En este último caso se reemplazará la letra “X”, actualmente usada en el campo de Sexo, por las siglas “NB”.

Sobre la autoidentificación indígena y/o afromexicana, se estableció que es jurídicamente viable incorporar este dato en la credencial con fotografía, siempre que se conciba como un elemento subjetivo de identidad, basado exclusivamente en la manifestación consciente de la persona.

Además, este dato tendrá efectos únicamente declarativos, no generará derechos político-electorales diferenciados ni podrá utilizarse como elemento para acreditar el cumplimiento de acciones afirmativas indígenas en el registro de candidaturas.

Las personas podrán optar por imprimir la palabra “Indígena” en su identificación si así lo manifiestan.

La presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, la consejera Carla Humphrey, destacó que con esta decisión el INE reafirma su compromiso con los principios de igualdad, no discriminación e inclusión, al reconocer que México es una nación plural y diversa, cuya riqueza social debe reflejarse también en sus instrumentos registrales.

Humphrey señaló que la incorporación de los nuevos elementos de identidad permitirá al INE contar con información que fortalezca la planeación institucional y una comprensión más precisa de la composición del electorado, en congruencia con el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la libre autoidentificación.

El Consejo General del INE también aprobó la actualización del contenido de los códigos bidimensionales QR de alta densidad, para su integración a la credencial para votar en territorio nacional y la credencial para votar desde el extranjero.