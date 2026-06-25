INE aprueba dos nuevos partidos y niega registro a tres organizaciones

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este 25 de junio el registro de dos nuevas organizaciones políticas como partidos nacionales y negó la solicitud de otras tres, tras detectar irregularidades en sus procesos de afiliación y fiscalización de recursos.

Por unanimidad, el Consejo General avaló el registro de Construyendo Sociedades de Paz, A.C., conocida como Partido Paz; y de Personas Sumando en 2025, A.C., identificada como Somos México.

Sin embargo, ambas organizaciones deberán modificar su nombre, siglas y colores antes de formalizar su incorporación al sistema de partidos políticos nacionales. El Partido Paz ha sido señalado por su vinculación con perfiles cercanos a Morena.

En contraste, el órgano electoral negó el registro a México Tiene Vida, A.C.; a Que Siga la Democracia; y a Interacción y Empatía para Todos, A.C.

En los dos primeros casos, la votación fue dividida; en el tercero, la decisión se tomó por unanimidad, al determinarse que la organización no realizó asambleas estatales o distritales válidas.

La consejera electoral Frida Gómez Puga argumentó que México Tiene Vida registró la presencia constante de ministros de culto durante sus asambleas, conducta prohibida por la ley electoral; además de irregularidades graves en la fiscalización de recursos, entre ellas la recepción de 779 mil pesos provenientes de una persona moral legalmente impedida para realizar ese tipo de aportaciones y egresos irregulares por más de tres millones de pesos.

Respecto a Que Siga la Democracia, Gómez Puga advirtió que el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera documenta vínculos financieros de sus dirigentes, situación que se sumó a las irregularidades detectadas en el proceso de afiliación ciudadana y en la fiscalización de sus cuentas.

La consejera Norma Irene de la Cruz coincidió con esos argumentos y señaló que las organizaciones no condujeron sus procesos constitutivos con integridad.

La votación para negar el registro a México Tiene Vida resultó de cinco votos a favor del proyecto y seis en contra, mientras que Que Siga la Democracia obtuvo cuatro votos a favor y siete en contra. En ambos casos, la mayoría respaldó la negativa.

Por unanimidad, el Consejo General del INE acordó iniciar procesos de oficio para investigar los hallazgos de la UIF y girar oficios a las autoridades competentes para recabar toda la información disponible sobre las irregularidades documentadas.