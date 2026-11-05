$!INE aún no presenta denuncia por irregularidades en gestión de Taddei; prevén más renuncias

El 3 de noviembre, Cruz anunció que las 10 consejerías habían acordado acudir a la FGR para que investigara las posibles responsabilidades de Taddei y otros funcionarios señalados por irregularidades; entonces anticipó que darían vista a más tardar el pasado miércoles.

“Les insisto, dependerá de los equipos jurídicos. Miren, ya están los primeros borradores”, respondió ante las preguntas sobre si presentarían la denuncia este jueves o el viernes.

En entrevista antes de la sesión del Consejo General, explicó que los equipos jurídicos afinan el documento, por lo que evitó comprometer una fecha para entregarlo.

La denuncia por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei todavía no llega a la Fiscalía General de la República, aunque está prácticamente lista, aseguró la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, quien también anticipó que podrían aumentar las bajas de funcionarios.

La denuncia se prepara después de la renuncia de Taddei, presentada el 26 de octubre, en medio de señalamientos sobre sus vínculos con un proveedor beneficiado con contratos del organismo electoral.



Podrían aumentar las renuncias

Tras la salida de Taddei, el INE mantiene en revisión su estructura directiva, incluidas las personas cercanas a la ex presidenta que continúan en la Junta General Ejecutiva, explicó Cruz al ser cuestionada sobre su permanencia.

“Lo hemos dicho y se lo reitero, es que estamos revisando las consejerías, toda la estructura empezando por quien encabeza la Junta General Ejecutiva para poder hacer las valoraciones con criterios objetivos y de desempeño y si en su momento se tienen que hacer renovaciones se van a hacer las renovaciones”.

Por ahora se mantienen las 30 salidas confirmadas por el instituto, aunque la cifra podría aumentar conforme se formalicen otras renuncias.

Explicó que las renuncias pueden entregarse al superior jerárquico, por Oficialía de Partes o a través de la Secretaría Ejecutiva, dependiendo del nivel del personal, por lo que el área de Administración debe concentrarlas antes de actualizar la cifra.



“La autonomía no es sinónimo de opacidad”

Cruz evitó pronunciarse sobre las actuaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que Hacienda informara del bloqueo de cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, una medida preventiva que no implica una determinación definitiva de responsabilidad.

“No tendría una opinión en el caso de la UIF, porque es una instancia distinta. En su competencia, pues ellos pueden determinar lo conducente”, respondió.

También fue consultada sobre los antecedentes de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, mencionados en reportes sobre presuntas irregularidades en contrataciones electorales, pero sostuvo que investigar esos señalamientos no corresponde al instituto.

“Lo que sí podemos decir es que la información pues es muy relevante, la que se ha venido comunicando y que nosotros reiteramos que estamos en plena colaboración y haremos todos los procedimientos con plena transparencia para ir también avanzando en lo que a nosotros nos compete, que es organizar elecciones”, expresó.