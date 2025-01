INE busca impedir proselitismo de ministras en funciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila incluir a las personas que cuentan con pase automático para participar en el proceso electoral judicial entre quienes tendrán prohibido realizar actos anticipados de campaña. De ser aprobado por el Consejo General, las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres que recientemente fueron denunciadas por realizar proselitismo, formarían parte de dicho grupo.

Este viernes, el consejero Arturo Castillo propuso una modificación al catálogo de infracciones para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, con la que busca que se incluya como “personas aspirantes” a personas trabajadoras del PJF que se inscribieron para formar parte de la elección y quienes, al estar en funciones, no tendrán que pasar por los Comités de Evaluación.

“Sería importante incluir como sujetos de posible infracción a los aspirantes a alguna candidatura porque así haríamos efectiva la prohibición de realizar precampañas”, dijo.

En su intervención, mencionó que el artículo 96 de la Constitución establece que la duración de las campañas para los cargos al Poder Judicial Federal será de 60 días y en ningún caso habrá etapa de precampaña.

Asimismo, la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) no regula expresamente el tipo administrativo relativo a actos anticipados de campaña o actos de precampaña como tal; sin embargo, se prevé una solución, pues el artículo 496 señala que en caso de ausencia de disposiciones expresas se aplicará supletoriamente lo dispuesto para los procesos electorales dentro de la ley.

“La propuesta que tenemos a nuestra consideración señala que constituyen infracciones de las personas candidatas a juzgadoras, entre otras, la realización de actos de campaña previo al periodo establecido, esta previsión, sin embargo, no prevé como potencial sujeto a infracción a las “personas aspirantes” a estos cargos, esto me parece una omisión que podría ser complicada porque como está redactado el catálogo, podría incluir la prohibición de realizar actos anticipados de campaña al periodo comprendido entre la postulación de las candidaturas, esto es el 12 de febrero, y el inicio de las campañas mismas, en marzo, pero ya no aplicaría al periodo de selección de las candidaturas que empezó desde el año pasado, por ende, pondría en riesgo la equidad entre los aspirantes”.

Por ello, el consejero Arturo Castillo propuso agregar al glosario la figura de “personas aspirantes” de tal manera que en el catálogo de infracciones quede así: “constituyen infracciones de las personas aspirantes y candidatas a juzgadoras, las siguientes...”

Con este cambio, aseguró que a todas las personas aspirantes y candidatas se les aplicará la prohibición de realizar actos anticipados de campaña o de precampaña.

En su intervención, la consejera Claudia Zavala apoyó la propuesta y sugirió clarificar el concepto de “persona aspirante”.

“En términos generales estoy de acuerdo pero en el tema de aspirantes entendería que son quienes se han inscrito o han pasado automáticamente, los que se encuentran en funciones y pasaron automáticamente porque así manifestaron su voluntad de estar inscritos”.

Esta propuesta deberá ser votada por el Consejo General del INE en los próximos días, sin embargo, de avalarla, pondría freno a la asistencia a eventos, entrevistas y cualquier acto que pudiera considerarse proselitista previo a la elección judicial.

Denuncian ante el INE a ministras Batres, Esquivel y Ortiz por actos de precampaña

Integrantes de la asociación civil Defensorxs denunciaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz por realizar presuntos actos de campaña anticipados para la elección judicial. Además, exigieron al órgano electoral garantizar un “proceso limpio”.

El recurso fue promovido por Miguel Alfonso Meza Carmona, Úrsula Amaranta Martínez Barrueta y Luis Ulloa García.

La y los ciudadanos denunciaron a las tres candidatas para reelegirse como ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción anticipada”.

El presidente de Defensorxs, Miguel Meza, publicó un video en X tras presentar la denuncia y señaló que las ministras están incumpliendo con la equidad en la contienda y se aventajan de su posición en la Corte y de su cercanía con Morena.

A nombre de la asociación civil, Meza dijo que piden al INE que emita medidas cautelares para que las ministras eliminen publicaciones en redes sociales donde promuevan mensajes de campaña y llamen al voto.

Asimismo, solicitan al órgano electoral investigar si se han utilizado recursos públicos en la promoción de las candidaturas de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, debido a que han promovido videos con su imagen en redes sociales y han viajado por el país para hacer promoción en eventos.

Ministras hacen campañas adelantadas para la elección judicial pese a denuncia ante el INE

Pese a la denuncia interpuesta ante el INE por presuntos actos anticipados de campaña y promoción personalizada, las ministras continúan asistiendo a eventos.

Este viernes, Yasmín Esquivel estuvo en el Centro de convenciones de Morelia, Michoacán, en un foro sobre la reforma judicial en donde estuvieron funcionarios estatales y diputados de Morena.

Loretta Ortiz publicó en sus redes que acudió a un evento de la Federación Sindical Alberto Juárez Bautista y se le vio con varios de los líderes.

Además, Lenia Batres tuvo una conferencia magistral sobre el proceso de reforma judicial que fue anunciado por el Congreso de San Luis Potosí.

El pasado diciembre, Animal Político informó que las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel estaban haciendo promoción adelantada para la elección judicial.

Más de 60 entrevistas en medios de comunicación y una treintena de eventos en universidades, colegios y reuniones con legisladores en 14 entidades son algunas actividades que hasta ese momento habían realizado las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel para promocionar su imagen y tener mayor presencia pública.

Esto aunque en la reforma del llamado “plan C” morenista, que ya es parte de la Constitución, se estableció que “en ningún caso habrá etapa de precampaña” para las elecciones del Poder Judicial del 2025.

Con todo y esta restricción, las tres ministras afines a Morena intensificaron sus apariciones y giras por las entidades del país, sin detallar cómo han costeado dichos recorridos, y mientras la ley también prohibe que partidos o funcionarios públicos aporten recursos para la promoción de las candidaturas.

Además, las campañas oficialmente comenzarán hasta el próximo 30 de marzo de 2025 y concluyen el 28 de mayo.