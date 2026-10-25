INE colaborará con investigación de Auditoría por posible uso indebido de recursos públicos

El Instituto Nacional Electoral aseguró que está a favor de que se investigue a fondo “y con pleno respeto” la auditoría a los procesos de licitación del órgano, pues lo consideró coherente, por lo que colaborará con la Auditoría Superior de la Federación en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes.

“Cada expediente debe revisarse en su contexto, con base en documentos y evidencia, y las responsabilidades que existan deben determinarlas las autoridades competentes. Ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley”, señaló en un comunicado.

En ese contexto, aseguró que, como parte de las medidas adoptadas, y en ejercicio de las atribuciones que la ley confiere, se realizaron en tiempo y forma los relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa del Instituto.

“Con las debidas reservas de ley, y en respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, la Presidencia no hará pronunciamientos sobre casos particulares. Toda la información correspondiente está y estará a disposición de las autoridades competentes”, comentó.



INE lanzará micrositio

La presidencia del órgano electoral indicó que “se ha conducido siempre con probidad y dentro de las facultades que le confieren la Constitución y la ley”.

“Su convicción es clara: la transparencia no se declara, se demuestra. Por eso lanzamos el micrositio “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”, que en breve estará a disposición de la ciudadanía. Ahí se podrán consultar las contrataciones, los montos, los proveedores y los documentos que respaldan cada etapa”, aclaró.

Aseguró que los trabajadores son “la columna vertebral de la democracia mexicana”.

“Su profesionalismo ha garantizado elecciones confiables durante más de tres décadas, y ninguna coyuntura disminuye ese trabajo. Les pedimos seguir adelante con la serenidad, la entrega y el rigor técnico que distinguen al Servicio Profesional Electoral y a todo el personal del Instituto”.

Mencionó que la democracia “se defiende con instituciones sólidas, con rendición de cuentas y con la verdad”.

“El INE seguirá cumpliendo su mandato constitucional: organizar elecciones libres, auténticas y periódicas, con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Rumbo a los próximos procesos electorales, la ciudadanía puede tener la confianza de que su voto está y estará protegido”, reiteró.



Auditoría abre investigación

La Auditoría Superior de la Federación anunció el inicio de una investigación de oficio por posibles irregularidades cometidas en el Instituto Nacional Electoral tras los señalamientos periodísticos sobre contratos y vínculos entre proveedores y personal adscrito a la oficina de la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

En un comunicado, el organismo señaló que se indaga el posible uso indebido de recursos públicos.

La investigación abarca al INE, los Organismos Públicos Locales Electorales, así como empresas, personas servidoras públicas y proveedores que se encuentren relacionados.

“En virtud de lo anterior, derivado de las nuevas facultades otorgadas la ASF en materia de investigación y, toda vez que ya se cuenta con elementos e indicios suficientes, este órgano superior de fiscalización investigará lo señalado con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”, detalló la auditoría.

La investigación de la ASF dará inicio luego de que el diario Reforma publicara sobre la existencia de investigaciones de la UIF sobre contrataciones del INE, así como la relación de Taddei, con un proveedor.