Una vez concluidos los cómputos de los votos de las elecciones federales, los partidos políticos comenzaron a presentar juicios de impugnación en los 300 distritos, y anunciaron que también impugnarán la validez del proceso en general.

Ayer, durante todo el día, sesionaron los 32 Consejos Estatales del INE para efectuar el cómputo de las elecciones legislativas, entregar constancias a los 64 senadores electos por Mayoría Relativa y los 32 de Primera Minoría, y para hacer el cómputo por cada una de las cinco circunscripciones de la elección de diputaciones federales.

Por la mañana, la Secretaría Ejecutiva del INE dio a conocer el informe con los cómputos definitivos de la elección de Presidencia de la República y, por la noche, el informe de las elecciones de Senado y Cámara de Diputados.

Con ello, el INE dio por terminada la etapa principal del proceso electoral, que consiste en la organización de los comicios, la jornada del 2 de junio y el cómputo de los votos.

“Estamos en condiciones de enviar a las Cámaras del Congreso de la Unión y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los resultados obtenidos para que, en el ámbito de responsabilidad de cada institución, continúe con las fases que llevarán a la conclusión del Proceso Electoral Federal 2023-2024”, dijo la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Claudia Suárez.

Estas son las fechas en que la oposición puede impugar la elección 2024

A partir de este lunes, la oposición cuenta con cuatro días para presentar la impugnación en contra de la validez del proceso, donde según han anunciado representantes del PAN y del PRD, pondrán a consideración de los magistrados temas como la intervención del presidente, el uso de programas sociales e incluso la interferencia del crimen organizado.

El PRD presenta 300 juicios

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, informó que su partido interpuso juicios de inconformidad en las 300 Juntas Distritales del INE, como parte de la estrategia de defensa para mantener el registro de su partido político.

Además, anunció que impugnarán la validez del proceso con argumentos como el de la violencia, inédita en las elecciones 2024.

“La violencia tuvo un efecto electoral. Los muertos, los candidatos asesinados, desde luego que tuvieron un impacto. Vamos a presentar nuestros argumentos, las pruebas, y vamos a exigirle a la autoridad que las valore, porque son determinantes para el futuro del PRD”, advirtió.

Ávila anunció que el PRD seguirá luchando para defender su registro y, si no lo logra, de inmediato comenzará los trabajos para volver a aglutinar a las izquierdas.

En lo que parecía una despedida anticipada, y con niveles de votación que no llegan al 3 por ciento requerido por ley para mantener el registro, Ángel Ávila hizo un recuento del partido del Sol Azteca, desde sus antecedentes como PC; su transformación en PSUM y PMS; el Frente Democrático Nacional y, finalmente, el PRD fundado en 1989.

“Somos un partido que tiene historia en este país y que ha puesto muertos y sangre para la transformación democrática. El PRD siempre ha luchado por ser el verdadero partido de izquierda en México. Hemos luchado por reformas, por la construcción del IFE, hoy INE. Hemos luchado por la construcción de instituciones, como los tribunales electorales.

“Hago un llamado a los perredistas, deciles que el esfuerzo no será en vano; estamos ante la disyuntiva de poder cerrar un ciclo en la izquierda de México, pero también estamos listos para que, en caso de no lograr la existencia del PRD, iniciar el aglutinamiento inmediato de las fuerzas de izquierda para el futuro. No desmayamos, no nos damos por vencidos. Seguimos luchando, para mantener al PRD como parte de la vida política nacional”, comentó.

Los resultados del Senado

Luego de los cómputos estatales, el INE consolidó los resultados nacionales de la elección de Senado, tanto por el principio de Mayoría Relativa como por Representación Proporcional.

Los resultados de la elección de Senadurías por el Principio de Mayoría Relativa son los siguientes:

Por partido:

PAN: 1 millón, 148 mil, 920 votos.

PRI: 316 mil, 636 votos.

PRD: 76 mil, 082 votos.

PVEM: 2 millones, 298 mil, 726 votos.

PT: 1 millón, 215 mil, 172 votos.

MC: 6 millones, 460 mil, 220 votos.

Morena: 7 millones, 526 mil, 453 votos.

En Coalición

PAN, PRI y PRD: 16 millones, 244 mil, 373 votos.

PVEM, PT y Morena: 21 millones, 731 mil, 737 votos.

Candidaturas no registradas: 46 mil, 230 votos.

Votos nulos: 2 millones, 326 mil, 742 votos.

Con esos datos, la distribución de los 64 escaños de Mayoría Relativa y los 32 de Primera Minoría al Senado quedarían así:

Coalición Sigamos Haciendo Historia: 39

Coalición Fuerza y Corazón por México: 29

Morena: 21

PVEM: 4

MC: 2

PAN: 1

Total: 96

Los resultados de la elección de Senadurías por el Principio de Representación Proporcional, a partir de los cuales se determinará cuántos senadores de Lista Nacional le corresponden a cada fuerza política, son los siguientes:

PAN: 10 millones,107 mil, 537 votos.

PRI: 6 millones, 530 mil, 305 votos.

PRD: 1 millón, 363 mil, 012 votos.

PVEM: 5 millones, 357 mil, 959 votos.

PT: 3 millones, 214 mil, 708 votos.

MC: 6 millones, 528 mil, 238 votos.

Morena: 24 millones, 484 mil, 943 votos.

Candidaturas no registradas: 47 mil,092 votos.

Votos nulos: 2 millones, 369 mil, 932 votos

Cámara de Diputados

En el caso de la Cámara de Diputados, los Cómputos Distritales indican que los 300 diputados de Mayoría Relativa se distribuyeron de la siguiente forma:

Coalición Sigamos Haciendo Historia: 219

Coalición Fuerza y Corazón por México: 39

Morena: 37

PAN: 3

MC: 1

Candidatura Independiente: 1

Total: 300

Además, el INE entregó resultados finales por cada una de las cinco circunscripciones, a partir de los cuales se asignarán las 200 diputaciones de Representación Proporcional, una vez que -en agosto- el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones.

I Circunscripción (cabecera Jalisco)

Actas RP computadas 61 de 61

Partido Acción Nacional: 1 millón, 886 mil, 396 votos.

Partido Revolucionario Institucional: 1 millón,162 mil, 658 votos. Partido de la Revolución Democrática: 172 mil, 860 votos.

Partido Verde Ecologista de México: 704 mil, 275 votos.

Partido del Trabajo: 517 mil, 593 votos.

Movimiento Ciudadano: 1 millón, 774 mil, 663 votos.

Morena: 4 millones, 520 mil, 446 votos.

Candidaturas no registradas: 9 mil,321 votos.

Votos nulos: 369 mil, 785 votos.

II Circunscripción (cabecera Nuevo León)

Actas RP computadas 59 de 59

Partido Acción Nacional: 2 millones, 682 mil, 634 votos.

Partido Revolucionario Institucional: 1 millón, 521 mil, 683 votos.

Partido de la Revolución Democrática: 202 mil, 071 votos.

Partido Verde Ecologista de México: 997 mil, 339 votos.

Partido del Trabajo: 417 mil, 610 votos.

Movimiento Ciudadano: 1 millón, 330 mil, 554 votos.

Morena: 3 millones, 722 mil, 803 votos.

Candidaturas no registradas: 7 mil, 955 votos.

Votos nulos: 333 mil, 205 votos.

III Circunscripción (cabecera Veracruz)

Actas RP computadas 60 de 60

Partido Acción Nacional: 1 millón, 320 mil, 664 votos.

Partido Revolucionario Institucional: 945 mil, 965 votos.

Partido de la Revolución Democrática: 304 mil, 636 votos.

Partido Verde Ecologista de México: 1 millón, 266 mil, 771 votos.

Partido del Trabajo: 810 mil, 826 votos.

Movimiento Ciudadano: 960 mil, 131 votos.

Morena: 5 millones, 433 mil, 356 votos.

Candidatura independiente: 10 mil, 032 votos.

Candidaturas no registradas: 8 mil, 110 votos

Votos nulos: 547 mil, 266 votos.

IV Circunscripción (cabecera Ciudad de México)

Actas RP computadas 61 de 61

Partido Acción Nacional: 2 millones, 307 mil, 505 votos.

Partido Revolucionario Institucional: 1 millón, 268 mil, 611 votos.

Partido de la Revolución Democrática: 427 mil, 109 votos.

Partido Verde Ecologista de México: 1 millón,129 mil, 384 votos.

Partido del Trabajo: 906 mil, 287 votos.

Movimiento Ciudadano: 1 millón, 236 mil, 204 votos.

Morena: 5 millones, 762 mil, 052 votos.

Candidaturas no registradas: 13 mil, 140 votos.

Votos nulos: 508 mil, 626 votos.

V Circunscripción (cabecera Estado de México)

Actas RP computadas 59 de 59

Partido Acción Nacional: 1 millón, 852 mil, 176 votos.

Partido Revolucionario Institucional: 1 millón, 724 mil, 879 votos.

Partido de la Revolución Democrática: 342 mil, 984 votos.

Partido Verde Ecologista de México: 896 mil, 219 votos.

Partido del Trabajo: 602 mil, 402 votos.

Movimiento Ciudadano: 1 millón, 195 mil, 852 votos.

Morena: 4 millones, 847 mil, 660 votos.

Candidatura independiente: 61 mil, 980 votos.

Candidaturas no registradas: 10 mil, 803 votos.

Votos nulos: 430 mil, 987 votos.