INE de Taddei rechazó propuestas de empresa y 15 días después le adjudicó materiales por hasta 9.2 millones para la elección judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE), bajo la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, adjudicó directamente a GRUMMEC (Grupo Manufacturero de Materiales Electorales y Comerciales) la fabricación de materiales para la elección judicial de 2025 por hasta 9 millones 212 mil 989 pesos, 15 después de rechazar sus propuestas por incumplimientos técnicos y documentales.

La contratación ocurre en un contexto de cuestionamientos por presuntas irregularidades en las adjudicaciones del INE. Estos señalamientos llevaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a abrir una investigación de oficio y antecedieron a la renuncia de Guadalupe Taddei, el pasado 26 de octubre. Parte de las investigaciones se han centrado en empresas proveedoras de materiales electorales vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, entre ellas Comercializadora JVLY.

GRUMMEC también aparece en una auditoría de la ASF relacionada con una de esas empresas. En esa revisión, que corresponde a un contrato por 63.2 millones de pesos adjudicado por el INE a Comercializadora JVLY, la ASF identificó que JVLY transfirió recursos a Plásticos y Metales MYC, que posteriormente realizó dos transferencias a GRUMMEC por un total de 2 millones 325 mil pesos. La auditoría también documentó que varias inspecciones relacionadas con el contrato de JVLY se llevaron a cabo en un domicilio de Formas Finas y Materiales, otra empresa señalada en las investigaciones sobre las contrataciones del INE durante la gestión de Taddei.

En la contratación de 2025, GRUMMEC recibió el encargo de fabricar forros de cartulina para cubrir las urnas electorales, cintas adhesivas de seguridad utilizadas para sellar las urnas y las cajas de paquetes electorales, así como etiquetas para estas últimas. Aunque el INE había rechazado sus propuestas en la licitación declarada desierta el 24 de marzo, el 8 de abril le adjudicó directamente esos materiales. Para la nueva contratación, el instituto redujo de cinco a tres los contratos exigidos para acreditar experiencia y afirmó que la empresa cumplía con los requisitos técnicos y económicos, pero los documentos revisados no permiten establecer cómo subsanó cada incumplimiento previo.



¿Por qué fueron rechazadas las propuestas de GRUMMEC?

El instituto exigía que las empresas presentaran al menos cinco contratos completos, formalizados con organismos electorales en los cinco años anteriores, para demostrar experiencia en la fabricación de materiales de la misma naturaleza. En la evaluación de GRUMMEC, el área técnica determinó que la documentación proporcionada no cumplía esa condición.

De acuerdo con los anexos del fallo del 24 de marzo, los contratos presentados por la empresa estaban incompletos, no contenían todos los anexos, apéndices o firmas requeridas, o superaban la antigüedad permitida. El incumplimiento fue identificado en las tres partidas para las que GRUMMEC presentó propuestas. Además, la empresa incumplió otros requisitos específicos en la partida correspondiente a las cintas de seguridad.

En primer lugar, presentó un archivo con el diseño de la caja de empaque de las cintas, pero no incluyó el diseño técnico acotado de las propias cintas, como lo establecía la convocatoria. Estas cintas adhesivas, identificadas con el emblema del INE, se utilizaban para sellar las urnas una vez llenas y proteger las boletas electorales de posibles manipulaciones. En segundo lugar, el INE determinó que las muestras físicas tenían un espesor inferior al solicitado. El reporte técnico elaborado con acompañamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México registró un calibre de 0.020 milímetros, frente a la especificación de 0.025 milímetros, con una tolerancia de ±0.002 milímetros.

La evaluación de los requisitos administrativos estuvo a cargo de Luis Armando Martínez Reyes, subdirector de Adquisiciones, y fue avalada por Edgardo Amaya Robles, director de Recursos Materiales y Servicios. La evaluación técnica correspondió a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, encabezada por Daniel Eduardo Flores Góngora.

El documento también señala que, al momento de emitir el fallo, GRUMMEC y Avar Foam no aparecían como empresas inhabilitadas o sancionadas en los registros consultados por el INE. Su exclusión del procedimiento obedeció a incumplimientos de las propuestas técnicas, no a una prohibición general para contratar con instituciones públicas.



¿Por cuánto y bajo qué condiciones fue contratada después?

El contrato INE/019/2025 fija un monto mínimo de 7 millones 677 mil 476 pesos y un máximo de 9 millones 212 mil 989 pesos, para adquirir cintas, forros y los dos tipos de etiquetas. Su vigencia va del 8 de abril al 31 de diciembre de 2025, con precios unitarios fijos y sin anticipos.

La cantidad mínima contratada coincide con las 688 mil 532 piezas registradas en el informe de producción de abril. El máximo es de 826 mil 240 piezas. El contrato establece el pago a la entrega de la totalidad de los bienes, previa validación del administrador, y exige una garantía de cumplimiento equivalente al 15% del monto máximo sin IVA.

La excepción a la licitación fue aprobada mediante el acuerdo 1 de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, celebrada el 7 y 8 de abril, según la declaración I.2 del contrato. La adjudicación se notificó a GRUMMEC el 8 de abril.

El INE fundamentó la contratación en las fracciones II y IV del artículo 50 de su Reglamento de Adquisiciones, relativas a supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que afecten sus actividades o impidan obtener los bienes mediante licitación en el tiempo requerido. La fracción VI, específica para licitaciones desiertas y que exige conservar los requisitos cuyo incumplimiento afectó la solvencia de las propuestas, no figura entre las invocadas.

Por el INE suscribieron el contrato Amaranta Arroyo Ortiz, como apoderada legal; Edgardo Amaya Robles, director de Recursos Materiales y Servicios; Miguel Ángel Patiño Arroyo, titular de Organización Electoral y del área requirente, y Daniel Eduardo Flores Góngora, director de Estadística y Documentación Electoral y administrador del contrato. Este último quedó encargado de vigilar el cumplimiento, evaluar al proveedor y validar los pagos.



Qué cambió en los requisitos y qué explicación existe

La comparación de los documentos muestra un cambio en la acreditación de experiencia. Mientras la licitación exigía al menos cinco contratos completos, los anexos técnicos de la adjudicación directa pidieron tres para forros, cintas y etiquetas. Se mantuvo la exigencia de que estuvieran completos, tuvieran una antigüedad no mayor a cinco años y acreditaran la fabricación de materiales de la misma naturaleza.

Para las cintas se mantuvo la obligación de presentar el diseño conceptual acotado y el calibre de 25 micras, equivalente a 0.025 milímetros, con tolerancia de dos micras. El anexo fijó el 28 de marzo para entregar tres muestras de cinta y una de su caja de empaque, y contempló pruebas de espesor, adherencia, diseño e impresión. También exigió nuevas muestras después de la adjudicación, sujetas al visto bueno del personal designado por el administrador antes de iniciar la producción.

El contrato incorpora la propuesta técnica de GRUMMEC fechada el 28 de marzo, con las especificaciones y cartas compromiso sobre contenido nacional, pruebas de laboratorio, plazos, calidad e infraestructura. Su inclusión permite conocer lo que la empresa ofreció, pero no demuestra por sí misma qué contratos completos entregó para acreditar experiencia, si presentó las muestras requeridas ni los resultados de las mediciones de su espesor.

La notificación de adjudicación, suscrita por Luis Armando Martínez Reyes, subdirector de Adquisiciones, afirma que GRUMMEC cumplía los requerimientos técnicos y económicos de Organización Electoral. A su vez, el contrato atribuye la evaluación de la cotización técnica al área requirente y su Anexo Único está firmado por Flores Góngora y el representante de la empresa, Agustín Báez Ortega.

Los documentos revisados permiten identificar el monto, el fundamento citado, la aprobación del comité y los responsables contractuales, pero no reconstruir cómo se subsanó cada deficiencia.

Animal Político consultó al INE y a GRUMMEC para conocer su postura sobre la adjudicación directa del contrato. Al cierre de esta edición, GRUMMEC no había respondido, mientras que el INE indicó que la información solicitada debía requerirse mediante una solicitud de transparencia, sin ofrecer una respuesta a los cuestionamientos planteados.



Las observaciones de la ASF

El 7 de marzo de 2024, el INE formalizó con Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., el contrato INE/011/2024, por 63 millones 241 mil 392 pesos, IVA incluido. El objeto del contrato era imprimir, producir y distribuir materiales de simulacro para la capacitación electoral del proceso federal 2023-2024, con vigencia del 21 de febrero al 30 de junio.

La ASF identificó que Comercializadora JVLY había celebrado un contrato de asociación en participación mercantil con Plásticos y Metales MYC, el 5 de diciembre de 2023. Según esa documentación, Plásticos y Metales MYC realizaría trabajos de producción de materiales electorales.

La ASF también señaló que Plásticos y Metales MYC había reportado una operación comercial por 4.1 millones de pesos, IVA incluido, con una empresa identificada como GRUMMEC Grupo Manufacturero de Materiales Electorales y Comerciales, S.A. de C.V., por la producción de blísteres para canceles electorales. Además, también rastreó los movimientos bancarios relacionados con el contrato de Comercializadora JVLY, utilizando información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El informe documenta que el INE depositó a JVLY los 63.2 millones de pesos el 31 de diciembre de 2024, mediante dos transferencias bancarias. Posteriormente, entre el 31 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de 2025, la compañía transfirió los recursos a nueve personas morales y una persona física. Entre las receptoras estaba Plásticos y Metales MYC, que recibió 6 millones 393 mil 900 pesos.

La ASF identificó 89 conexiones entre empresas proveedoras y personas relacionadas con el INE. Foto: Cuartoscuro Archivo.

Al seguir los movimientos bancarios de Plásticos y Metales MYC, la ASF identificó dos transferencias a GRUMMEC: una por 2 millones de pesos y otra por 325 mil pesos. En conjunto, los movimientos expresamente identificados hacia GRUMMEC suman 2 millones 325 mil pesos.

La revisión de la ASF identificó problemas en la documentación del servicio contratado a Comercializadora JVLY. Entre ellos, diferencias entre las cantidades de materiales reportadas como entregadas a las juntas locales y distritales del INE, documentación incompleta sobre su distribución y falta de elementos para acreditar los costos, gastos y personal utilizados por el proveedor.

También encontró discrepancias en la documentación de Plásticos y Metales MYC, incluidos comprobantes fiscales que no describían los productos suministrados y remisiones de entrega cuyas cantidades no coincidían con las establecidas en los documentos contractuales. Asimismo, la ASF determinó que los recursos depositados a Comercializadora JVLY fueron transferidos a terceros sin que pudiera verificar la relación de diversas operaciones con la prestación de los servicios pagados por el INE.

Por esos motivos, la auditoría emitió el Pliego de Observaciones 2024-0-22100-23-0230-06-001, en el que estableció un probable daño o perjuicio al patrimonio público por 63 millones 241 mil 392.14 pesos, sujeto al procedimiento de aclaración y seguimiento correspondiente.

Las observaciones preliminares fueron notificadas al INE en noviembre de 2025 y la institución presentó documentación y argumentos para intentar aclararlas. Sin embargo, la ASF consideró que distintas observaciones permanecían sin solventar después de analizar la respuesta.