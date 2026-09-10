$!INE declara iniciado el proceso electoral 2026-2027

El Instituto Nacional Electoral declaró formalmente iniciado el proceso electoral federal 2026-2027, mediante el cual se renovará la integración de la Cámara de Diputados, en un acto celebrado este 10 de septiembre en la explanada de la sede central del organismo, en Ciudad de México.
La jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2027. De forma concurrente, en las 32 entidades federativas se celebrarán comicios locales para renovar diversos cargos de elección popular, y en 17 de ellas se elegirá la Gubernatura.
Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Consejo General del INE, encabezó el acto y dio la bienvenida a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, quien acudió en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La asistencia de una representante del Gobierno de México al arranque de un proceso electoral no había ocurrido en los procesos recientes.
Ante consejeros electorales, dirigentes y representantes de los partidos políticos, Taddei Zavala destacó las capacidades técnicas y operativas del INE y llamó a todas las fuerzas políticas a respetar la ley y a conducir sus diferencias por las vías institucionales.
“Una elección no existe para confirmar expectativas ni para garantizar resultados a nadie, existe precisamente porque el resultado pertenece a las y los electores”, expresó la consejera presidenta, quien subrayó que competir democráticamente implica defender las propias ideas y, al mismo tiempo, reconocer que la decisión final corresponde a la ciudadanía.
La consejera presidenta señaló que los partidos políticos y las candidaturas tienen un papel esencial en el proceso, y que la competencia democrática exige respeto a las reglas, responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y prerrogativas, así como disposición para encauzar las diferencias por los canales institucionales.
Taddei Zavala sostuvo que el INE no organiza elecciones para sí mismo, ni para los partidos, ni para los actores políticos.
“Todo nuestro trabajo tiene un destinatario, y es la ciudadanía”, afirmó, al añadir que cada elección renueva la idea de que el poder está sujeto al tiempo, a las reglas y al juicio de los electores, y que ninguna diferencia política debe colocarse por encima de las instituciones.
Respecto a la capacidad institucional del organismo, la consejera presidenta descartó que el INE enfrente el proceso sin experiencia previa.
“Desde este primer momento quiero afirmarlo con absoluta claridad, el Instituto Nacional Electoral está listo para enfrentarlo. No partimos de cero”, manifestó.
Detalló que el organismo cuenta con procedimientos probados, áreas técnicas especializadas, órganos desconcentrados en todo el territorio nacional y personal profesionalizado en la organización electoral.
Al dirigirse a autoridades electorales, poderes públicos, instituciones de procuración y administración de justicia, partidos políticos, candidaturas y ciudadanía, Taddei Zavala advirtió que en los próximos meses habrá debate, contrastes de ideas y diferencias, pero que la certeza central debe permanecer: el 6 de junio de 2027 la decisión estará en manos de los votantes.
“Millones de mexicanas y mexicanos acudirán a las urnas, y serán sus votos los que definan quiénes habrán de representarles y el rumbo político que habrá de seguir nuestro país, ese es el valor de lo que hoy nos convocó”, aseveró.
Cuestionada respecto a los señalamientos de que el INE ha permitido posibles actos anticipados de campaña, derivados de la promoción de aspirantes a diversas candidaturas, la consejera presidenta respondió que el Instituto cumplirá con su deber.