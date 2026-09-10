$!INE declara iniciado el proceso electoral 2026-2027

El Instituto Nacional Electoral declaró formalmente iniciado el proceso electoral federal 2026-2027, mediante el cual se renovará la integración de la Cámara de Diputados, en un acto celebrado este 10 de septiembre en la explanada de la sede central del organismo, en Ciudad de México.

La jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2027. De forma concurrente, en las 32 entidades federativas se celebrarán comicios locales para renovar diversos cargos de elección popular, y en 17 de ellas se elegirá la Gubernatura.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Consejo General del INE, encabezó el acto y dio la bienvenida a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, quien acudió en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La asistencia de una representante del Gobierno de México al arranque de un proceso electoral no había ocurrido en los procesos recientes.

Ante consejeros electorales, dirigentes y representantes de los partidos políticos, Taddei Zavala destacó las capacidades técnicas y operativas del INE y llamó a todas las fuerzas políticas a respetar la ley y a conducir sus diferencias por las vías institucionales.

“Una elección no existe para confirmar expectativas ni para garantizar resultados a nadie, existe precisamente porque el resultado pertenece a las y los electores”, expresó la consejera presidenta, quien subrayó que competir democráticamente implica defender las propias ideas y, al mismo tiempo, reconocer que la decisión final corresponde a la ciudadanía.