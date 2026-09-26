INE deja el lila y adopta el gris como color institucional

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, en sesión extraordinaria, una modificación al Manual de Identidad Institucional que estableció al gris, en sus distintas tonalidades, como color predominante del organismo electoral, en sustitución del lila adoptado apenas el pasado 9 de septiembre. La nueva identidad entró en vigor el 25 de septiembre de 2026.

La paleta cromática aprobada incorpora el gris Oxford y el negro para textos, el beige como color secundario, y contempla además tonos de gris medio, gris cálido y blanco. El logotipo del instituto quedó con la boleta en gris claro y las siglas “INE” en gris Oxford. Según el acuerdo, se eliminaron de la paleta todas las tonalidades lilas y violetas, así como el color azul en todas sus gamas.

La nueva imagen se aplicará a inmuebles, módulos de atención, vehículos, uniformes, escenografías, exposiciones y ferias, además de papelería, papeletas y materiales de difusión. Los capacitadores asistentes electorales que visitarán domicilios para invitar a la ciudadanía a integrar las mesas directivas de casilla rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027 portarán chalecos con la nueva cromática.

El ajuste constituyó el segundo cambio de identidad cromática del INE en menos de un mes. El 9 de septiembre de 2026, mediante el Acuerdo INE/JGE169/2026, el órgano electoral había abandonado el rosa mexicano —utilizado desde la creación del instituto en 2014— para adoptar una gama de tonos lila, decisión tomada luego de que el partido Somos adoptara esa cromática. El nuevo viraje respondió a que el partido Paz emplea el lila como distintivo, tonalidad también asociada al Gobierno de la Ciudad de México.

“La paleta cromática aprobada mediante el Acuerdo INE/JGE169/2026, en sesión extraordinaria urgente del 9 de septiembre de 2026, requiere un ajuste para evitar que las comunicaciones oficiales del Instituto se confundan con las de instituciones de gobierno de los ámbitos federal o local, organizaciones o partidos políticos”, se estableció en el acuerdo.

El documento justificó la elección del gris por su asociación con la neutralidad y la imparcialidad, principios que, junto con la certeza, legalidad, independencia, objetividad y máxima publicidad, orientan la función del instituto como autoridad electoral. La consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordan había planteado públicamente la necesidad de revisar la identidad institucional para garantizar que resultara estable y claramente diferenciada de las fuerzas políticas.

Durante la sesión, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE, cuestionó que el proyecto no precisara el costo de implementación de la nueva imagen y pidió garantías respecto a que el material institucional existente se utilizara hasta agotarse.

La propuesta original contemplaba el uso de gris, azul marino y beige, aunque el azul marino quedó descartado en la versión aprobada. El cambio ocurrió bajo la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala, quien desde su llegada al INE en 2023 había intentado modificar el color institucional del rosa mexicano al morado.

En la misma sesión, el INE aprobó la reasignación de 146 millones 460 mil 443 pesos provenientes de ahorros y economías generadas durante 2026, recursos destinados a garantizar el pago de personal durante el tercer trimestre, luego del ajuste que la Cámara de Diputados aplicó al presupuesto del organismo para ese ejercicio.