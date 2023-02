La Comisión de Prerrogativas y Partidos del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó los 52 cambios estatutarios que propuso Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre ellos uno para mantenerse en dicho cargo, hasta después del proceso electoral federal del 2024.

Con tres votos a favor y un sufragio en contra, los consejeros integrantes de la Comisión del órgano constitucional autónomo, indicaron que el PRI no acreditó la causal de excepción para modificar los documentos básicos del Partido, además de que explicaron que el documento no podía ser validado, debido a que el Consejo Político Nacional (CPN) priista lo aprobó en una sesión extraordinaria, el 19 de diciembre de 2023, y no a través de una asamblea general.

“Esta autoridad considera nulas las modificaciones a los estatutos aprobados durante la 62 sesión extraordinaria del CPN, celebrada el 19 de diciembre de 2022 [...] Se declara la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas a los Estatutos del PRI, en virtud del incumplimiento al procedimiento estatutario respectivo”, señaló la Comisión de Prerrogativas y Partidos del INE.

Después, el mismo 23 de febrero de 2023, a través de un comunicado, dicho Partido aseguró que los cambios a sus estatutos para ampliar el periodo de su dirigente, también conocido como “Alito”, en el CEN priista, no son una nueva atribución del Consejo Político Nacional, sino que es una medida que implementó el PRI anticipadamente para reorganizarse tras la aprobación del llamado “Plan B” en materia electoral.

“Tales reformas generan que su implementación tenga diversos efectos jurídicos en el Partido Revolucionario Institucional, en un ejercicio de autodeterminación y de autoorganización el citado instituto político se anticipó a reformar su normatividad interna pues dichas modificaciones legales tendrán impacto en la vida interna de nuestro partido político. Razón por la cual el Consejo Político Nacional del PRI [aprobó] las reformas a los estatutos y reglamentos”, se lee en el comunicado.

La impugnación fue presentada por los senadores priistas Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong, así como militantes como el ex gobernador guerrerense Héctor Astudillo Flores, debido a que indicaron que “no existe debida justificación para la celebración del Consejo Político Nacional” del PRI, donde se aprobó la ampliación de mandato de “Alito”.