Con siete votos a favor y tres en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó, en sesión pública este jueves, la reforma a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, por lo que, de facto, invalidó la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas y de Carolina Viggiano Austria como presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional priista por otros cuatro años, es decir, hasta 2028.

“Estoy enterado de la resolución del INE sobre las modificaciones aprobadas legítimamente por nuestra Asamblea Nacional. Si bien respetamos la decisión, no la compartimos, pues existen criterios aprobados por la Sala Superior que legitiman nuestras decisiones internas. Conforme a derecho, acudiremos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”, amagó “Alito” en redes sociales.

La mayoría de los consejeros del INE argumentaron que no podían pronunciarse sobre el fondo de las reformas. Insistieron en que el PRI no se sujetó a lo previsto por el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, debido a que las adecuaciones a sus documentos básicos se realizaron el 7 de julio pasado, cuando aún no concluía el proceso electoral 2023-2024.

“Se declara la imposibilidad de pronunciarse sobre la verificación al cumplimiento del procedimiento estatutario y la procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas a los Estatutos”, indicó el acuerdo aprobado por el Consejo General del INE.

Sin embargo, en el documento avalado por la mayoría de los consejeros no se detalló cuál era el efecto inmediato, ni ordenó al partido rehacer el procedimiento, una vez que concluyó el proceso electoral.

Por su parte, los representantes del PRI ante el Consejo General del INE calificaron la medida como exagerada y acusaron a los consejeros de entrometerse en la vida interna del Partido Revolucionario Institucional.