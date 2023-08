MÉXICO._ El Instituto Nacional Electoral abrió un proceso de investigación para averiguar por qué la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) no citó textualmente al Presidente Andrés Manuel López Obrador en el expediente que abrió como parte de sus indagatorias tras la queja de Violencia Política de Género interpuesta por la Senadora Xóchitl Gálvez.

Aunque las expresiones de López Obrador sí han seguido la narrativa de que hombres como Claudio X. González, Carlos Salinas o Vicente Fox están detrás de su designación como candidata de la oposición para 2024, en la revisión de sus conferencias de julio no se halló que dijera textualmente palabras que le atribuye la UTCE, como “un grupo de hombres la escogió”, ni que le asignara en lo individual calificativos como el de “empleada”.

En una investigación publicada el 8 de agosto, Animal Político confirmó que, en efecto, el Tribunal Electoral ordenó al INE emitir medidas cautelares con base en un expediente realizado por la UTCE, en el que no se cita de manera textual al Presidente.

Ante esta polémica, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral, quejándose de que López Obrador no fue citado textualmente, sino parafraseado.

Presidente se queja ante Tribunal por no citarlo textualmente

“No hay autoridad moral, cuando no solamente se hace esa maniobra, esa alteración artera de las palabras para cuadrarlas en un supuesto jurídico y censurar al Presidente de la República, sino que todavía se reincide y se vuelve a decir que con esas mismas palabras se tenían que bajar más intervenciones del Presidente de la República”, dijo Flores.

Ante ello, el consejero Arturo Castillo sugirió a la Secretaría Ejecutiva del INE investigar la actuación del área técnica que elaboró el proyecto con una interpretación de los dichos del Presidente, y no con sus palabras textuales.

“Creo que apunta usted algo que es importante y delicado, el error o lo que haya sucedido, al interior de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y, en este sentido, sí me gustaría solicitar, secretaria ejecutiva, que se lleve a cabo una investigación sobre qué ha sucedido en este caso, porque sí me parece que es importante hacer los ajustes necesarios, o en todo caso, verificar que la autoridad electoral pues, evidentemente, no cometa este tipo de errores, o de deslices, o cualquiera que haya sido el caso”, dijo.