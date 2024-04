El Instituto Nacional Electoral investiga si las fallas técnicas registradas en el primer debate presidencial se deben a algún incumplimiento de contrato que pueda derivar en penalizaciones a la casa productora contratada para los tres debates.

Luego de la polémica generada por las fallas técnicas y las quejas de las candidatas por el formato aplicado en el debate, las consejeras Carla Humphrey, Dania Ravel, Claudia Zavala y el consejero Martín Faz -integrantes de la Comisión temporal de Debates– señalaron que se están revisando los errores en los cronómetros, la colocación de la columna con los indicadores de tiempo a las candidatas, la toma de las cámaras, y otros errores que atribuyeron a la empresa contratada para producir el debate.

Según la licitación pública nacional 002/2024, el contrato para “el diseño, preproducción, producción, transmisión, grabación y postproducción de los debates de 2024” fue asignado a la productora Full Circle Media en asociación con MVS Net SA de CV.

El contrato, por 19 millones 125 mil pesos, incluye los tres debates y, según dijeron las consejeras, éste continuará para los dos debates restantes (29 de abril y 19 de mayo), a pesar de las fallas.

“El tema de las responsabilidades, sin duda se está analizando, hay un contrato firmado, se está evaluando por el área correspondiente cuáles son los incumplimientos, cuáles podrían ser las sanciones a que hubiera lugar, de ser el caso, y esas serán las que, en su caso, se aplicarán”, dijo Humphrey.

‘No se modificó el formato’ del debate

Ante las quejas de la candidata Xóchitl Gálvez sobre una presunta modificación del formato del debate, Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Debates, rechazó que se hayan hecho modificaciones a la escaleta, y defendió que la moderación activa que llevaron a cabo Denise Maerker y Manuel López San Martín.

La consejera y sus colegas en la Comisión aseguraron que el formato aplicado el domingo fue el que se aprobó en el Consejo General, y que era de conocimiento de las candidatas, el candidato y sus representantes.

“En ningún momento la escaleta que repartió el Instituto dice ‘tiempo libre’, dice ‘cinco minutos, bolsa de tiempo’. Y se estableció que una persona moderadora iba a abrir con una introducción o pregunta, esta bolsa de 5 minutos a quién le iba a hacer la pregunta en específico o a quién le iba a dar el uso de la voz. La moderación activa establece claramente que se puede intervenir, tener interacción con las candidaturas, hacerles preguntas personalizadas, modificar el orden de intervención, justamente para darle dinamismo al debate, a los argumentos, hacer los contrastes, darle el uso de la voz si hubo alguna alusión...”, explicó Humphrey.

Las sillas VIP

La consejera Carla Humphrey reveló que, minutos antes del debate, ella y los demás integrantes de la Comisión de Debates se enteraron de que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y sus colegas Norme Irene de la Cruz, Rita Bell López y Jorge Montaño, estarían sentadas de frente a los atriles de las candidatas y el candidato.

Humphrey confirmó que la decisión de colocar cuatro sillas dentro del set fue una decisión personal de Taddei y sus consejeras afines, que provocó quejas de los representantes de los partidos.

La consejera comentó que ella sólo informó a la mesa de representantes sobre la presencia de las cuatro sillas, aunque originalmente éstas se colocarían a un costado, para no distraer a las candidatas durante el debate.

“Cuando entramos, por lo menos así lo viví yo, cuando entramos a la fotografía oficial, que fue 15 minutos antes, me di cuenta que habían cambiado, que estaban recorridas hacia otro lugar y puestas de frente hacia el escenario. Esa no fue determinación ni mía, ni de la Comisión Temporal de Debates, ni estábamos en conocimiento de esa determinación. Yo no sé quién tomó esa determinación. Ayer justamente una candidata también me hizo saber que está muy molesta por ese tema, que tuvo de frente justamente a mis colegas y que veía sus reacciones, y que eso la distraía, en fin...”, comentó.

