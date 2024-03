El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la impugnación de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT), y Verde Ecologista Mexicano (PVEM), para remover al comunicador Manuel López San Martín, como moderador del primer debate presidencial, que se llevará a cabo el 7 de abril del presente año, en la sede del órgano constitucional autónomo.

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, coordinador de vínculo con organizaciones sociales de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que pediría al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el cambio como moderador de López San Martín, para el primer debate presidencial, debido a que, según el diputado federal, el periodista no garantizaba la imparcialidad.

Según los integrantes del Consejo General del órgano constitucional autónomo, el INE no tenía las facultades para modificar el acuerdo, debido que eso correspondería al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), además de que el plazo para presentar impugnaciones finalizó desde el 12 de marzo de 2024, por lo que el punto no se sometió a votación.

En su intervención, Fernández Noroña, dijo que López San Martín actuó de manera parcial al emitir comentarios en contra de Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, del 1 de diciembre de 2018 al 26 de septiembre de 2023 y actual asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo cual la coalición “Sigamos Haciendo Historia” consideró que el nombrado moderador no cumplía con el criterio de imparcialidad requerido.

Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante de Acción Nacional (PAN), ante el Consejo General del INE, argumentó que ningún partido impugnó el nombramiento en tiempo, por lo que el proceso para nombrar a los moderadores se hizo conforme a los lineamientos.

Al respecto, el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Acosta Naranjo, mencionó que a Morena le molestaban las críticas de periodistas y dijo que la impugnación era una forma de presionar e intimidar a los moderadores.

Durante la sesión, la consejera Carla Astrid Humphrey Jordan aclaró que la modificación de acuerdos se realizaba a través de la Sala Superior del TEPJF. También rechazó las declaraciones de Fernández Noroña, quien en una entrevista mencionó que ella dijo que no le interesaba la queja contra López San Martín, por lo cual pidió al diputado federal, retirar los señalamientos.

“Nunca dije que no me interesaba; nunca dije que me daba igual el planteamiento. Si es un acuerdo del Consejo General, el que sea, la forma de modificarlo cuando se toma me guste o no, por mayoría de votos o calificada, la única forma es justamente por la Sala Superior [del TEPJF]. Eso fue lo que yo expliqué”, señaló Humphrey Jordan.

Mientras que la consejera Dania Paola Ravel Cuevas pidió respeto a la libertad de expresión y mencionó que los dichos del próximo moderador del primer debate presidencial caían en la cancha de la opinión y lamentó el contexto de que en México habían asesinado a periodistas por hacer su labor y por emitir opiniones.

Un día antes, Mario Martín Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, demandó al periodista, un compromiso público de que no le ganarían “sus fobias y rencores” durante el primer debate presidencial.

“Lo menos que esperaremos es un compromiso público por parte del señor San Martín de que se modere, que no le van a ganar sus filias, sus fobias, sus odios, sus rencores, y trate de ser el protagonista del debate”, dijo el dirigente nacional de Morena, tras anunciar que el 27 de marzo de 2024, presentarían al INE su petición de quitar al periodista.

“Tenemos dudas de que vaya a hacer un trabajo profesional; que no trate de robarse el show; que no trate de ser el protagonista o, peor aún, que se convierta en un instrumento de la derecha para tratar de desviar el curso del debate”, abundó Delgado Carrillo.

El dirigente nacional de Morena afirmó que la queja que estaban promoviendo contra el periodista, se debía a que mostraba una gran aversión hacia dicho partido, al Gobierno Federal y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cómo confiar en que de repente va a llegar al debate y se va a saber moderar, cuando en su ejercicio diario de periodismo o de opinólogo, pues muestra un gran sesgo en contra de nuestro movimiento”, insistió el presidente del CEN de Morena.

“Mi trabajo periodístico es público y él sabe que no se sostienen sus señalamientos, pero no se preocupe, que el debate no es entre un dirigente de partido y un periodista: el debate debe ser entre candidaturas, con las reglas acordadas y en el marco de lo que dice la ley y se aprobó en el INE”, respondió López San Martín, en su cuenta de la red social X.

“Es muy distinto el rol de un periodista al frente de un espacio noticioso, que el de un moderador en un debate. En un programa periodístico es posible fijar postura y emitir comentarios y críticas; en un debate la IMPARCIALIDAD es condición necesaria”, aseguró el comunicador.