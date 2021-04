INE ‘me puede multar y hasta arrestar’ si hablo de elecciones, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó este lunes hablar sobre si es necesaria una reforma para bajar los costos de las elecciones, ya que según él, los consejeros del Instituto Nacional Electoral lo podrían multar y “hasta arrestar”.

“Voy a dejar la investidura en el perchero imaginario, porque me pueden cepillar, como se dice en el beisbol, me pueden multar y hasta arrestar. Como diría mi paisano Chico Ché, bueno, tampoco no, ‘mejor no digo nada’”, indicó el mandatario nacional, quien, sin embargo, aseveró que seguirá hablando de democracia, “de eso no podemos callarnos”.

El titular del Poder Ejecutivo Federal manifestó que en México se tiene que consolidar la democracia, acabar con los fraudes electorales, ya que “es una vergüenza lo que hemos vivido” en dicha materia, además de que apuntó que la República Mexicana el país con más fraudes electorales en la historia.

En otra parte de la conferencia, el mandatario hizo mención al consejero del INE, Ciro Murayama Rendón, de quien dijo es uno de los que intenta arrestarlo.

Aunado a ello aseguró que las autoridades electorales deben de respetar la voluntad del pueblo, “que haya elecciones limpias y libres, pero también depende de la gente, la libertad no se implora, se conquista”.

”Tenemos que heredar a las nuevas generaciones un país democrático y se tienen que erradicar esas prácticas antidemocráticas, fraudulentas como la compra del voto”, dijo López Obrador, quien aseguró que en la elección del 2006 se aplicó el denominado “fraude cibernético”.