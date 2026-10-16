$!INE multa a Morena con $39.9 millones por afiliaciones indebidas

El Instituto Nacional Electoral multó por 39 millones 924 mil 142 pesos contra Morena en 20 resoluciones relacionadas con afiliaciones indebidas. En ese contexto, procedimientos forman parte de los 36 asuntos sancionadores analizados por la autoridad electoral, de los cuales 26 estuvieron vinculados con la afiliación de personas sin que se acreditara su consentimiento. Durante la sesión, el representante del partido Somos, Marco Antonio Baños Martínez, destacó el número de expedientes relacionados con Morena y el monto de las sanciones propuestas. “Lo que llama la atención en este caso es que, de los 36 apartados, 20 tienen que ver con el partido político de Morena y esto lleva a que, de acuerdo con las valoraciones que está estableciendo el Instituto Nacional Electoral, Morena se haga susceptible a una multa acumulada por 39 millones 924 mil 142 pesos, que es lo que se proyecta en estas 20 resoluciones”, Baños Martínez.

Taddei anunció que se convocará a los partidos políticos a un diálogo para revisar los procedimientos de afiliación, atender sus planteamientos y garantizar el respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Agregó que las sanciones proyectadas se suman a otras impuestas al partido entre octubre de 2025 y marzo de 2026, así como a una multa aplicada en septiembre de este año. De acuerdo con su intervención, el monto acumulado por estos procedimientos alcanzaría alrededor de 70.4 millones de pesos. “Ahora, si tomamos en consideración que, en decisiones anteriores, concretamente entre el 31 de octubre de 2025 y marzo de 2026, el mismo partido político por el mismo concepto de indebida afiliación ha sumado otros 31 millones 654 mil 005 pesos, que también se le impusieron por temas vinculados a indebida afiliación, pues ya el tema empieza a cobrar otra dimensión”, comentó. La discusión también incluyó el alcance de las sanciones y la necesidad de garantizar el derecho de la ciudadanía a decidir libremente si desea pertenecer a una organización política.

“Afecta a ciudadanía”: Taddei La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, señaló que los expedientes deben resolverse de manera individual, con base en las pruebas y circunstancias de cada caso. “La afiliación indebida no es un asunto exclusivo de una fuerza política. Es una problemática que hemos conocido respecto a diversos partidos y que afecta un derecho fundamental de la ciudadanía, decidir libremente si quieren pertenecer o no a una organización política. Por eso no podemos tratarlos como un tema menor”.

Diálogo con los partidos por las afiliaciones Taddei anunció que se convocará a los partidos políticos a un diálogo para revisar los procedimientos de afiliación, atender sus planteamientos y garantizar el respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía.