El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes multar a los partidos políticos por las campañas adelantadas para selección de sus precandidatas presidenciales. En el caso de Morena y aliados, las multas suman 85 millones 813 mil pesos, y a los partidos del Frente Amplio por México se le imponen sanciones por 9 millones 674 mil pesos.

El dictamen consolidado de la fiscalización que llevó a cabo el INE a los procesos internos de los que surgieron las precandidaturas de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez fue votado por unanimidad en lo general, pero en lo que se refiere a los montos de las multas propuestas la presidenta Guadalupe Taddei, el consejero Jorge Montaño y la consejera Rita Bell López votaron en contra, pues buscaban bajar las sanciones.

El Consejo General también se dividió en lo referente a la apertura de investigaciones sobre la aparición de espectaculares supuestamente pagados por revistas. El consejero Jaime Rivera propuso abrir procedimientos oficiosos para profundizar las indagatorias y su propuesta fue acompañada por las consejeras Dania Ravel, Claudia Zavala, Rita Bell López, Uuc-kib Espadas, Arturo Castillo y Martín Faz, y fue votada en contra por cuatro integrantes del Consejo: Guadalupe Taddei, Jorge Montaño, Carla Humphrey y Norma Irene de la Cruz.

Las multas aprobadas por el Consejo General del INE corresponden principalmente a Morena, con un monto de 75.9 millones de pesos, al Partido Verde (8.5 millones) y el PT (1.2 millones) en el proceso denominado “elección de la coordinación de defensa de la transformación”.

Las sanciones se impusieron, principalmente, por los gastos no reportados por Morena, PVEM y PT y sus aspirantes Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña.

INE multa también a partidos políticos del Frente

En el caso de la oposición, el proceso de elección de la coordinadora del Frente Amplio por México fue multado con 9 millones 674 mil pesos, de los cuales 6.8 millones corresponden al PAN, 1.6 millones al PRI y 1.1 millones al PRD.

Según Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, para llegar a estas sanciones se revisaron los informes de 19 aspirantes y seis partidos, con ingresos reportados por un total de 111 millones 266 mil pesos y egresos por 111 millones 269 mil pesos.

Según el dictamen, tres conductas provocaron la mayor parte de las multas impuestas a los partidos: egresos no reportados (77.02%), ingresos no reportados (9.3%), y gastos no vinculados con los procesos (4.8%).

La consejera Carla Humphrey recordó que las sanciones que se votaron este viernes se fueron ajustando conforme se revisaron las diligencias de la Unidad Técnica de Fiscalización, especialmente en lo que se refiere a los espectaculares atribuibles a publicaciones, como libros o revistas.

Para llegar al monto de 95 millones 487 mil 290 pesos se aplicaron criterios sobre la valoración de la propaganda detectada en los recorridos de inspección, la cual se distinguió atendiendo a la persona contratante, a las características de la propaganda (si ésta generaba o no un beneficio a una persona participante) y si había congruencia entre la propaganda de una publicación periódica y su contenido.

“Si existe evidencia de que la propaganda fue pagada por una persona física, se considera como ingreso no reportado; si la propaganda en vía pública fue pagada por propietarios, editores, directivos, representantes de revista, radiodifusoras, periódicos o similares que difundan ejemplares o emisiones de estos medios que difundieron imágenes de las personas de los partidos políticos, se abrirá un procedimiento oficioso”, señaló.

Finalmente, Humphrey se apartó de la decisión de abrir los procedimientos oficiosos.

‘El dictamen no es exhaustivo’

Durante la discusión del dictamen, la representante del PAN ante el INE, Marisol Vargas, lamentó que el documento elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización no haya ido a fondo, y no diga nada sobre el uso de recursos públicos en la promoción de las denominadas “corcholatas”, en referencia a los aspirantes del oficialismo.

Recordó que incluso uno de los aspirantes, el ex canciller Marcelo Ebrard, presentó pruebas del uso de recursos públicos, programas sociales y la estructura de los Servidores de la Nación para beneficiar la precampaña adelantada de Claudia Sheinbaum.

“Eso no lo veo en este dictamen consolidado, es claro y evidente que se violó la ley, usaron recursos públicos de manera indebida e irresponsable. Le faltó exhaustividad a este dictamen”, acusó Vargas.

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, minimizó las acusaciones de la panista.

Aseguró que la finalidad de un partido político es fortalecer la democracia y la participación de la ciudadanía y que su partido fue cumpliendo con los lineamientos que generaron el INE y el Tribunal Electoral en el proceso de selección de su coordinadora de la transformación.