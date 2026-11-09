INE ofrece revisión para elevar aumento salarial tras paro de 544 módulos en todo el país

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, informó que los trabajadores del órgano electoral aceptaron que la base del incremento salarial sea de 6 por ciento y que se abra una revisión para ofrecer un porcentaje adicional, en un contexto de paro de labores que afectó a 544 de los 841 módulos de atención ciudadana.

En conferencia de prensa, Cruz García explicó que los eventuales incrementos adicionales dependerán de las aprobaciones presupuestales que realice el Congreso de la Unión y que las alzas comenzarían a aplicarse en enero de 2027. “La base acordada es 6% que anunciamos porque habíamos detectado que de nuestras economías podíamos ofrecer este porcentaje”, afirmó la consejera presidenta provisional, quien añadió que “es la base, a partir de ahí empezaríamos a hacer revisiones para ver si podemos ofrecer un porcentaje adicional a partir de enero del 27”. El anuncio se dio tras la reunión que sostuvieron consejeros del instituto con los trabajadores inconformes.

La consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordán reportó que de los 841 módulos de atención ciudadana que el INE tiene en el territorio nacional, pararon labores 544, lo que equivale a 64.7 por ciento del total. Las entidades con el mayor número de módulos detenidos fueron el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y Querétaro. Los módulos son las oficinas donde el organismo tramita y entrega la credencial para votar con fotografía.

Cruz García asumió la presidencia provisional del INE el 27 de octubre de 2026, por designación unánime del Consejo General, tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala. La consejera, originaria de Puebla, ocupará el cargo hasta que la Cámara de Diputados designe a quien encabezará el instituto. La revisión salarial anunciada quedó sujeta al monto que el Congreso de la Unión apruebe para el organismo, de cara al proceso electoral de 2027.