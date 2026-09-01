INE ordena al partido SOMOS retirar el mapa de México de su emblema

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la propuesta de emblema presentada por el partido político SOMOS, bajo el argumento de que utiliza elementos que aluden a la identidad nacional. No obstante, sí dio por cumplida la modificación en la denominación del partido.

La decisión se tomó debido a que el diseño propuesto -el mapa de la República- no resuelve el problema de identidad previamente señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En ese sentido, el INE determinó que el partido tiene un plazo máximo de 48 horas para presentar una nueva propuesta de emblema que se ajuste a los criterios del Tribunal.



Las razones del rechazo

Durante una sesión extraordinaria, los consejeros del INE advirtieron que la sustitución de la sigla “MX” por el mapa de la República Mexicana, junto con el verbo “Somos”, conformaba un símbolo de identidad nacional.

De acuerdo con el Consejo General, esta combinación gráfica transmite la idea de que el partido representa al país en su totalidad, lo que va en contra de la jurisprudencia electoral.

La normativa del TEPJF establece que tanto la denominación como el emblema y los colores de los partidos deben servir para diferenciarlos claramente de las instituciones nacionales.

El INE señaló que una identidad gráfica que denota pertenencia nacional no es neutra, ya que podría generar una ventaja indebida frente a otras organizaciones políticas y vulnerar la función puramente distintiva que deben tener los símbolos de los partidos.

Con esta negativa, el órgano electoral señaló que busca evitar la apropiación simbólica de la identidad nacional y asegurar la diferenciación entre instituciones.

El órgano electoral indicó que, de acuerdo con el procedimiento estatuario del partido, le corresponde a la Asamblea General “expedir y reformar los documentos básicos, y excepcionalmente a la Secretaría General para atender observaciones del INE, realizar las adecuaciones y remitir las constancias en el plazo establecido”.