INE perfila desechar denuncias contra candidatos judiciales por violencia de género, previo a entrega de constancias de mayoría

El Instituto Nacional Electoral perfila desechar las denuncias por violencia de género presentadas contra candidatos judiciales por no haber obtenido suficiente información para acreditar las supuestas faltas.

Así lo señala el anteproyecto aprobado esta mañana por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del instituto y que será enviado mañana al Consejo General para su discusión.

Esta decisión llega un día antes de que el INE entregue las constancias de mayoría a las y los candidatos que resultaron ganadores en la elección del Poder Judicial, lo que abre la puerta a que algún posible violentador ocupe un cargo como juzgador.

El anteproyecto contiene los resultados del procedimiento aplicado por el INE para verificar que las candidaturas que participaron en la elección judicial no hayan incurrido en alguno de los supuestos considerados por la 8 de 8, un mecanismo que busca evitar que personas agresoras puedan competir por una candidatura.

Según este mecanismo, las autoridad electoral debe suspender las candidaturas que tengan una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; contra el desarrollo psicosexual, así como por violencia familiar, doméstica, a la intimidad sexual, política o por ser una persona deudora alimentaria morosa.

Estos ocho delitos se encuentran establecidos en el artículo 38 de la Constitución, así como en el artículo 442 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.



‘Sin hallazgos concluyentes’

Durante la discusión del anteproyecto, los consejeros electorales coincidieron en que no cuentan con documentos suficientes para acreditar los supuestos previstos en la 8 de 8 en algunos casos, mientras que otros se encuentran fuera de la competencia del instituto por tratar sobre cargos judiciales locales.

Al respecto, la consejera Dania Ravel precisó que no se obtuvieron “hallazgos concluyentes” que permitieran corroborar los delitos denunciados, ya que las autoridades no entregaron la información solicitada.

“No tenemos información para poder llegar a una determinación cierta y clara. Los hechos que nosotros tenemos como indicios son efectivamente ciertos, pero no pudimos corroborarlos, no por falta de actuación de esta autoridad, sino porque no se nos dio la información que requeríamos”, sostuvo.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala informó que ayer recibieron nuevos casos que serán incorporados al documento que se entregue al Consejo General del INE y adelantó que el formulario para enviarlos quedará inhabilitado a partir del primer minuto del lunes 16 de junio.

Hasta ahora el INE ha recibido 27 denuncias contra candidatos judiciales por presunta violencia de género, a partir de las cuales elaboró 19 dictámenes, pero se espera que sean más.

En cuanto a las evidencias que reciban después de esta resolución, los consejeros propusieron que el Consejo General las remita al Tribunal de Disciplina Judicial, que entrará en funciones hasta el 1 de septiembre, o a cualquier otra instancia competente para que se les pueda dar seguimiento.