INE pide aplazar 90 días la elección judicial

El Instituto Nacional Electoral pidió al Congreso de la Unión posponer 90 días la votación directa de jueces, magistrados y ministros, programada para el 1 de junio de 2025.

El órgano constitucional autónomo expuso, entre otras razones, que la elección de 881 cargos implica más de 100 mil precandidatos para 5 mil 379 candidaturas, mismos que deberían ser evaluados por tres comités.

La petición del INE fue formalizada ante Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente.

“Existen retrasos que pudieran poner en riesgo la celebración de las elecciones en distintos aspectos, en específico, las acciones relativas al carácter organizacional y reglamentario”, indicó el INE en un documento firmado por Claudia Edith Suárez Ojeda, encargada de la Secretaría Ejecutiva del órgano constitucional autónomo.

“El ejercicio de estas acciones ha generado un retraso considerable en el desarrollo y aprobación de aquellos que tengan como objetivo llevar a buen puerto las etapas siguientes, atendiendo también a que no se cuenta con el tiempo que en procesos anteriores se tiene, aunado a que en materia electoral no están previstos los efectos suspensivos de los actos de autoridad”, indicó Suárez Ojeda.

“El INE ha tenido que analizar el impacto que lo anterior significa, pues conlleva retrasos que pudieran poner en riesgo la celebración de las elecciones en distintos aspectos, en específico, las acciones relativas al carácter organizacional y reglamentaria”, añadió la encargada de la Secretaría Ejecutiva del órgano constitucional autónomo.

Asimismo, Suárez Ojeda alertó que habría que imprimir millones de boletas, contratar y capacitación a miles de trabajadores, debido a que la elección de tantos cargos sería más grande que una presidencial y que incluso, para elecciones federales y locales, por lo que habría que delimitar, en cada caso particular, una geografía para la emisión del voto independiente y específica.

“Por lo anteriormente expuesto, se propone que la jornada electoral del proceso electivo extraordinario de 2025, no se lleve a cabo el 1 de junio de 2025, sino noventa (90) días posteriores o más”, solicitó la encargada de la Secretaría Ejecutiva del órgano constitucional autónomo.

Lo estamos evaluado: Noroña

“Recibimos una petición del órgano electoral planteándonos que durante 60 días han estado detenidos por los recursos que se habían presentado, ellos fueron muy obedientes, entonces ya el Tribunal Electoral [del Poder Judicial de la Federación] dijo, obvio, nada puede detener el proceso electoral, entonces ellos plantean que hay esta necesidad”, enfatizó Fernández Noroña.

“Lo estamos evaluando, lo determinaríamos mañana, de hecho buscaré a la consejera presidenta, que por cierto ella no lo signó, lo signaron el resto de los consejeros, para ver si a marchas forzadas puede salir en el plazo previsto, que es lo ideal”, dijo el también senador del grupo parlamentario de Morena.

“No es recomendable que pospusieramos un par de meses la elección. A ver, la elección va a salir en 2025, punto. Pero parece que tener una evaluación de no solo lo que dice el documento, sino un intercambio con las autoridades electorales es necesario y mañana resolveríamos, mañana tomamos una determinación sobre si se determina aplazar la elección a solicitud del órgano electoral”, insistió Fernández Noroña.

“A ver, si a mí me preguntan de entrada no me parece la mejor salida, ni moverle, a mí lo que me parece que hay que sacar es con la fecha que la Constitución establece, mover la fecha implica cambiar la Constitución, hay que hacer una reforma, aunque sea de un transitorio, por razones del INE y se entiende, se entiende que el INE tenga presión por el tema, que ha estado detenido su proceso interno”, dijo el legislador.