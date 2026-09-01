INE pide renovar más de 5.4 millones de credenciales para votar previo a elección 2027

Ante los comicios del próximo 6 de junio de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá en marcha la Estrategia de Información en apoyo a la Campaña Anual Intensa 2026, cuyo objetivo es la renovación de 5.4 millones de credenciales para votar que perderán vigencia en el transcurso de este año.

En un comunicado, el instituto aclaró que dicha campaña será del 1 de septiembre de 2026 al 15 de marzo de 2027.

“La Estrategia de Información buscará motivar a la ciudadanía para que participe en los trámites de actualización del Padrón Electoral, con miras a su participación activa e informada en la Jornada Electoral del próximo 6 de junio”, señaló el organismo.

En ese contexto, incluye la atención domiciliaria para personas imposibilitadas para acudir a un Módulo de Atención Ciudadana, inscripción a la Lista Nominal de Electores de Voto Anticipado, la reposición de credenciales por extravío o robo y el fortalecimiento de la cobertura de la Lista Nominal federal, que por el momento llega a 97.68 % respecto del Padrón Electoral.

“La estrategia se instrumentará del 1 de septiembre de 2026 al 15 de marzo de 2027, e incluirá alertas sobre los periodos y fechas límites para solicitar servicios registrales y recoger la Credencial para Votar, además de que considera acciones específicas para comunidades indígenas y afromexicanas, mediante difusión en lenguas maternas y apoyo de instituciones locales y regionales”, añadió.



Adelantarán credencial para votar a jóvenes

De acuerdo con el INE, uno de los principales objetivos de dicha campaña es facilitar la incorporación de las nuevas generaciones al Padrón Electoral y la Lista Nominal; por ello, las y los jóvenes que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027 podrán solicitar de manera anticipada su credencial para votar con fotografía.

“Esta medida permitirá que las personas jóvenes que están próximas a alcanzar la mayoría de edad cuenten oportunamente con su credencial y estén en condiciones de ejercer su derecho al voto por primera vez durante la jornada electoral del próximo año, donde se elegirán en la entidad diputados federales, así como diputados locales y alcaldías”, señaló el organismo.

Destacó que se tiene como fecha límite el 25 de enero de 2027 para que las y los jóvenes que cumplan 18 años en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027 puedan realizar anticipadamente su trámite; ya después de esta fecha se cierra el registro.