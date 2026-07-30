$!INE pone fecha a la elección de 2027; proceso arrancará en septiembre

La ruta para la elección de 2027 ya tiene fechas. El proceso electoral federal comenzará formalmente el próximo 10 de septiembre y culminará con la jornada del domingo 6 de junio, cuando se renovarán las 500 diputaciones que integran la Cámara de Diputados.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el plan y calendario que guiará la organización de los comicios, desde la instalación de los consejos locales y distritales hasta las precampañas, el registro de candidaturas, los cómputos y la asignación de diputaciones plurinominales.
La elección federal coincidirá con comicios locales en las 32 entidades, donde estarán en juego más de 19 mil cargos, entre ellos 17 gubernaturas, congresos estatales y presidencias municipales.
“Con su aprobación, el Instituto da certeza sobre las etapas del proceso y asume el compromiso de informar de manera permanente sobre su cumplimiento”, señaló la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
La organización contempla 505 actividades vinculadas con 153 procedimientos y 44 procesos institucionales, en los que participarán 15 áreas del INE.
Precampañas comenzarán en enero
Las precampañas federales deberán iniciar durante la primera semana de enero y concluirán el 12 de febrero de 2027.
Para las candidaturas independientes, la recepción y revisión de las manifestaciones de intención se realizará del 5 de octubre al 30 de noviembre de 2026. El plazo para recabar el respaldo ciudadano también terminará el 12 de febrero.
El registro de candidaturas se llevará a cabo del 22 de marzo al 3 de abril. Las campañas comenzarán durante abril y terminarán el 2 de junio, mientras que los días 3, 4 y 5 corresponderán al periodo de reflexión o veda electoral.
La jornada se celebrará el domingo 6 de junio. Los cómputos distritales se realizarán del 9 al 11 de junio y el cómputo por circunscripción plurinominal tendrá lugar el día 13.
La asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional está programada entre el 1 y el 23 de agosto.
Comienza la búsqueda de funcionarios de casilla
Los 32 consejos locales del INE se instalarán el 30 de septiembre de 2026 y los 300 consejos distritales comenzarán funciones el 30 de noviembre. Estos órganos ciudadanos temporales se encargarán de vigilar la organización de la elección en cada entidad y distrito.
El 12 de enero serán designadas las personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales. La primera insaculación de la ciudadanía que podrá integrar las mesas directivas de casilla se realizará el 5 de febrero y el segundo sorteo será el 8 de abril.
Entre el 26 y el 30 de abril, el INE deberá declarar la validez y definitividad del padrón electoral y las listas nominales que se utilizarán en la jornada.
Finalmente, del 31 de mayo al 4 de junio serán entregadas las boletas, actas y demás materiales electorales a quienes presidan las mesas directivas de casilla.