$!INE pone fecha a la elección de 2027; proceso arrancará en septiembre

La ruta para la elección de 2027 ya tiene fechas. El proceso electoral federal comenzará formalmente el próximo 10 de septiembre y culminará con la jornada del domingo 6 de junio, cuando se renovarán las 500 diputaciones que integran la Cámara de Diputados.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el plan y calendario que guiará la organización de los comicios, desde la instalación de los consejos locales y distritales hasta las precampañas, el registro de candidaturas, los cómputos y la asignación de diputaciones plurinominales.

La elección federal coincidirá con comicios locales en las 32 entidades, donde estarán en juego más de 19 mil cargos, entre ellos 17 gubernaturas, congresos estatales y presidencias municipales.

“Con su aprobación, el Instituto da certeza sobre las etapas del proceso y asume el compromiso de informar de manera permanente sobre su cumplimiento”, señaló la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

La organización contempla 505 actividades vinculadas con 153 procedimientos y 44 procesos institucionales, en los que participarán 15 áreas del INE.