INE prevé exonerar a Martín Jesús López Obrador por falta de pruebas

El Instituto Nacional Electoral prevé exonerar a Martín Jesús López Obrador, hermano del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, acusado de presuntamente haber recibido recursos ilegales de David Eduardo León Romero para financiar al partido Morena durante el proceso electoral de 2018.

El proyecto de resolución será discutido este 20 de junio de 2026 por el Consejo General del INE.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por el PAN y el PRD, tras la difusión de un video publicado en julio de 2021 por el medio Latinus, en el que se mostraba a León Romero entregando dinero en efectivo a Martín Jesús López Obrador, quien habría señalado en la conversación que los recursos eran para su hermano.

El organismo electoral indagó durante cinco años si López Obrador recibió 166 mil y 150 mil pesos en efectivo, si las aportaciones se destinaron al movimiento y si Morena reportó dichos recursos.

Las investigaciones formales comenzaron en agosto de 2021. El INE intentó localizar a Martín Jesús López Obrador en seis domicilios registrados en los estados de Yucatán, Chiapas, Sinaloa y Tabasco, sin éxito.

De agosto de 2021 a enero de 2026, el organismo electoral envió requerimientos a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, sin obtener respuesta en ninguno de los casos; el último de ellos fue rechazado alegando la existencia del secreto ministerial.

La Unidad de Inteligencia Financiera sí respondió al requerimiento, pero informó que no contaba con investigaciones contra López Obrador ni había detectado operaciones financieras inusuales o indicadores de riesgo.

La revisión de las cuentas bancarias de León Romero y de Martín Jesús López Obrador tampoco arrojó retiros ni depósitos por las cantidades señaladas en la denuncia.

Morena, por su parte, argumentó en su respuesta a los requerimientos que un video por sí solo era insuficiente para imputar un ilícito.

“Aquí lo controvertido es solamente un video extraído de un medio electrónico el cual por su propia naturaleza no alcanza a distinguirse como prueba plena”, sostuvo el partido.

El 22 de mayo de 2026, la autoridad determinó cerrar el caso. El proyecto de resolución concluye que los medios probatorios obtenidos no permiten establecer un vínculo causal entre las supuestas aportaciones en efectivo y un financiamiento paralelo en beneficio de Morena.

“Al no tener certeza de la existencia respecto de las aportaciones en efectivo, no se acredita un posible financiamiento paralelo en beneficio de las personas denunciadas”, señala el documento.

El proyecto declara infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de Morena, así como de Martín Jesús López Obrador y David Eduardo León Romero.

Este desenlace sigue el precedente establecido el año anterior, cuando el propio INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneraron a Pío López Obrador —otro hermano del ex Mandatario— en un caso relacionado también con la presunta entrega de recursos por parte de León Romero, igualmente por falta de pruebas de ilicitud.