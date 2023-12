Las omisiones en el reporte de ingresos y gastos del proceso de selección de la coordinadora de “defensa de la transformación” serán castigadas con una multa superior a los 105 millones de pesos a Morena y sus partidos aliados, según el proyecto de dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

Los auditores del Instituto Nacional Electoral concluyeron la revisión de los informes que presentaron Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo por el financiamiento de los recorridos y asambleas de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña.

¿Qué encontró el INE en los reportes de gastos de Morena y aliados?

En esta revisión se detectó que los partidos reportaron que el costo de su proceso interno fue de 27.6 millones de pesos, pero en realidad pudieron haber gastado más de 87.5 millones de pesos, lo que implicó un gasto no reportado de 59.5 millones de pesos, correspondiente principalmente a Morena, cuyos aspirantes trataron de ocultar más de 53 millones de pesos a la autoridad electoral.

En un documento circulado ya entre las consejeras y consejeros integrantes de la Comisión de Fiscalización del INE se establece una propuesta de sanciones que alcanzarían más de 90.1 millones de pesos en el caso de Morena, 9 millones de pesos en el caso del PVEM y 6 millones de pesos para el PT.

Sanciones a Morena y aliados

El desglose de las sanciones deja ver que los cuatro aspirantes de Morena cometieron una serie de faltas al reglamento de fiscalización que se propone castigar con los siguientes montos: egreso no reportado, 76.6 millones de pesos; egreso no comprobado, 8.4 millones de pesos; aportación de ente impedido, 2.9 millones de pesos; ingreso no reportado, 1.4 millones de pesos, y otras faltas que se castigarían con multas de menos de un millón de pesos.

Al Partido Verde, la sanción más fuerte será por egreso no reportado, con 8.7 millones de pesos de multa, esto porque omitió reportar gastos realizados por concepto de 150 panorámicos o espectaculares, 153 bardas, 6 mantas o lonas, 5 publicidades en transporte público, 13 carteleras, 6 parabuses y 2 pantallas fijas, por un monto de 5.6 millones de pesos.

Y al PT se le aplicará una multa de 4.7 millones de pesos por egreso no comprobado y una de 708 mil pesos por ingreso no comprobado.

Como publicó Animal Político el pasado jueves, el aspirante que más gastos trató de ocultar al INE fu el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López (23.1 millones de pesos); seguido de la hoy precandidata Claudia Sheinbaum (16.5 millones de pesos); Marcelo Ebrard (9.7 millones de pesos); Ricardo Monreal (4.1 millones de pesos), y Manuel Velasco (5.9 millones de pesos).

Espectaculares, entre los mayores gastos de aspirantes de Morena

La mayor parte de los gastos no reportados por los aspirantes corresponden a la contratación de anuncios espectaculares, carteleras y otras formas de propaganda en vía pública (más de 30 millones de pesos no reportados entre sus cuatro aspirantes), y gastos detectados por personal del INE en las visitas de verificación a eventos públicos (casi 20 millones de pesos), donde se revisa el uso de sillas, templetes, lonas, equipo de sonido, transporte de asistentes, alimentos y otros insumos que se reparten en los mítines, y propaganda localizada en campo.

El proceso interno en Morena arrancó el 12 de junio y concluyó el 6 de septiembre de 2023, con la elección de Claudia Sheinbaum como virtual candidata presidencial.

En ese periodo, el INE y el Tribunal Electoral emitieron una serie de acuerdos y sentencias para regular este proceso inédito y, entre otras cosas, ordenaron a los partidos políticos financiar a sus aspirantes con recursos de sus prerrogativas para gasto ordinario de 2023, y presentar informes de ingresos y gastos conforme al reglamento de fiscalización del INE.

Lo mismo ocurrió en el caso de la oposición, cuya elección de coordinadora del “frente amplio por México” tuvo un costo de más de 15 millones de pesos, aunque PAN, PRI y PRD reportaron 10.9 millones.

En total, los dos procesos podrían implicar multas por un monto total de 117.3 millones de pesos, según el proyecto de dictamen que circuló la unidad técnica a la Comisión de Fiscalización del INE.

A la oposición, multas menores

En el caso del Frente Amplio por México, el INE apenas pudo detectar gastos no reportados por 4.8 millones de pesos, correspondientes principalmente a la senadora Xóchitl Gálvez, actual precandidata presidencial.

Por las faltas cometidas, la Unidad de Fiscalización del INE prevé aplicar multas por 8 millones al PAN, 2 millones al PRD y 1.9 millones de pesos al PRI.

En el caso del PAN, las conductas sancionadas son: egreso no reportado, 1.1 millones de pesos; omisión de presentar informes, 518 mil pesos; omisión de presentar avisos de contratación, 163 mil pesos, y aportaciones en especie del propio aspirante, 135 mil pesos.

Las multas, tanto a Morena como a la oposición, serán discutidas en primera instancia en la Comisión de Fiscalización del INE, el próximo martes, y posteriormente en el Consejo General, en una sesión prevista para el 15 de diciembre.