INE propone registrar a cuatro nuevos partidos, pese a fraudes en afiliaciones

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral propuso a los consejeros entregar el registro como partido político nacional a cuatro organizaciones —Somos México, Paz, México Tiene Vida y Que Siga la Democracia—, pese a que tres de ellas enfrentan acusaciones de fraude en sus afiliaciones y anomalías en su financiamiento.

El Consejo General del organismo resolverá este jueves 25 de junio si las irregularidades detectadas impactan o no en dicho proceso.

De aprobarse el dictamen, el 1 de julio de 2026 las cuatro agrupaciones recibirían su registro, con lo que el número de partidos políticos en México ascendería a 10.

Desde esa fecha, según el texto de los resolutivos, podrían acceder a prerrogativas y prepararse para el proceso electoral de 2027.

Los consejeros integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos se reunieron el miércoles 24 de junio para aprobar el dictamen antes de remitirlo al Consejo General.

Los dictámenes señalan que las cuatro organizaciones cumplieron con el requisito principal de 200 asambleas y 256 mil afiliaciones.

Sin embargo, el INE acusó a tres de las cuatro agrupaciones de cometer fraude en sus registros de afiliación.

Las faltas más graves recaen sobre México Tiene Vida —impulsada por evangélicos y empresarios de Nuevo León—, a la que el Instituto detectó 8 mil 116 afiliaciones con inconsistencias que ponen en entredicho su validez.

Según un análisis de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, 3 mil 62 de esos registros constituyen una simulación de la voluntad ciudadana, pues se presentaron fotografías de credenciales para votar tomadas de pantallas de dispositivos electrónicos, así como imágenes manipuladas para aparentar que se trataba de fotografías en vivo.

Otros 2 mil 622 registros de afiliación de la misma agrupación están sustentados en fotocopias de la credencial para votar, no en el plástico original.

A México Tiene Vida se le acusa, además, de haber intentado sobornar a una empleada del INE que supervisó una asamblea en Chihuahua.

Al percatarse de que no alcanzaban el quórum necesario, integrantes de la organización le ofrecieron dinero para que certificara que sí lo habían logrado.

“Se trata de una conducta gravísima que no debe pasar bajo ninguna circunstancia ni ser ignorada por nosotros”, señaló Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Quejas del Instituto.

Por este hecho, el INE acordó una multa de 70 mil 200 pesos y presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Castillo precisó que, si bien la responsabilidad penal recaería sobre el individuo, el instructivo del INE establece que las organizaciones son responsables del trato que su personal dé a terceros.

En cuanto a las otras agrupaciones con irregularidades en afiliaciones, a Construyendo Sociedades de Paz se le detectaron 114 afiliaciones con inconsistencias, entre ellas imágenes obtenidas de fuentes distintas a las permitidas y firmas tomadas de la credencial para votar y modificadas para hacerlas pasar como estampadas en pantalla.

Por su parte, Que Siga la Democracia registró 75 casos de fotografías manipuladas, dos credenciales para votar alteradas y 15 formatos físicos bajo el régimen de excepción en los que también existió simulación.

En materia de financiamiento, las anomalías más pronunciadas corresponden igualmente a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia.

De los 15 millones 753 mil 435 pesos analizados a la primera, se detectaron inconsistencias en 3 millones 754 mil pesos, equivalentes al 23.83 por ciento del total.

En el caso de Que Siga la Democracia, de los 6 millones 874 mil 862 pesos revisados, las anomalías ascendieron a 420 mil 782 pesos, el 20.66 por ciento.

Somos México y Paz presentaron porcentajes significativamente menores: 2.15 y 0.73 por ciento, respectivamente.

Los dictámenes de la Comisión de Prerrogativas sostienen que las irregularidades financieras detectadas no son determinantes para negar el registro.

“Procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a la organización, toda vez que reúne los requisitos establecidos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Dicho registro tendrá efectos constitutivos a partir del día 1 de julio del 2026”, indican los cuatro resolutivos que se someterán a discusión ante el Consejo General.