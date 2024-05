El Instituto Nacional Electoral llevó a cabo el domingo el primero de los tres simulacros que estaban planeados para el correcto funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares, mismo que se usará en la elección del 2 de junio y que permitiría conocer la información de los resultados en todas las casillas que se instalarían en el País.

Según el calendario emitido por el INE, los siguientes simulacros se desarrollarán los días 19 y 26 de mayo con el objetivo de que el PREP opere de manera eficiente.

Angelita Cruz Gómez, Subdirectora de Análisis y Evaluación de Soluciones Tecnológicas de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, informó que, durante el primer ejercicio, participaron un total de 6 mil 955 personas -entre ellos 302 coordinadores, 310 supervisores, 300 técnicos informáticos, 940 acopiadores, mil 280 digitalizadores y 3 mil 822 capturistas o verificadores-, además de que se distribuyeron un total de 515 mil 612 actas.

“Estas actas fueron enviadas y distribuidas para su llenado y son parte del ejercicio que estaremos visualizando el día de hoy, la intención es procesar la mayor cantidad de ellas, esto depende del avance que podamos tener y es parte de lo que va a mostrar la publicación”, indicó Cruz Gómez.

Destacó que el PREP difundía resultados preliminares no definitivos, era de carácter informativo y que los resultados se obtenían a partir de la digitalización, captura y publicación de los datos asentados en las actas. También dijo que los resultados oficiales resultaban de la sesión de cómputo de cada Consejo Distrital, misma que se realizaría el miércoles después de las elecciones.

Cruz Gómez destacó que el PREP tampoco era una encuesta, debido a que no se realizaba una muestra para recabar la información, sino que el objetivo era recabar los datos de todas las casillas instaladas, y al darlas a conocer antes de que fueran resultados oficiales, es decir, tenía como fin ser elemento de certeza y confianza, no anticipar datos finales.

“El PREP no es una encuesta de salida, no es un sondeo de opinión, no es un Conteo Rápido y, desde luego, en ningún momento sustituye a los cómputos oficiales que tenemos posteriores a la elección”, insistió, quien también detalló que, en general, en la operación del PREP participaban 42 mil capacitadores y 7 mil supervisores electorales.

La consejera electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez destacó la importancia que tenía el PREP para ofrecer información horas después del cierre de las casillas, mientras comenzaba el cómputo oficial de los votos.

Zavala Pérez afirmó que las elecciones del 2 de junio de 2024 estarían “blindadas”, debido a todos los instrumentos que, según la consejera electoral, garantizaba la integridad de la jornada electoral.

“No solo es este instrumento del PREP, tenemos muchos instrumentos que garantizan la integridad de las elecciones y lo que les puedo decir es que en estos momentos el INE ya está listo y está probando nada más estos instrumentos informáticos para seguir generando esta certeza”, aseguró.

El PREP -alimentado en tiempo real el día de la elección- es una base de datos en la que se recibe la información de las actas, por lo que sus cifras reflejan una tendencia de la votación. A través de difusores -como son las páginas web de algunos medios de comunicación- cualquier ciudadano puede conocer minuto a minuto cómo se van registrando y cómo avanzan los votos, que para ese momento son sólo preliminares, no oficiales.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares iniciará operaciones a las 20:00 horas del domingo 2 de junio, es decir, después del cierre de de las 170 mil casillas que se instalarán en todo el País

Antes, a las 18:00 horas del domingo 2 de junio, al cierre de las casillas, los funcionarios de cada una de esas mesas contarán los votos y los asentarán en cada una de las actas.

Entonces un Capacitador Asistente Electoral –que durante los meses previos capacitó a los ciudadanos que atienden cada mesa de votación de las que le fueron asignadas– tomará, con el celular asignado por el INE, la fotografía del acta de cada casilla.

Todos los capacitadores estarían equipados con teléfonos celulares, a los que se les descargó una aplicación llamada PREP Casilla, por lo que en automático la imagen quedaría en la nube.

Luego, capturistas expresamente dedicados a eso verificarán la información. Enseguida, se publicaría en el PREP. Es cuando en ese Programa se puede visualizar cómo avanzan los partidos y coaliciones en sus votaciones, e incluso la imagen digitalizada de cada una de sus actas, con los resultados tal como fueron escritos por los funcionarios de las mesas directivas de casilla.

En caso de que los CAES tuvieran problemas o fallas -entre ellos falta de cobertura de internet, ausencia de energía eléctrica, etcétera- y no se haya logrado la imagen de alguna o algunas actas, en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, instalados en cada una de las 32 Juntas Locales, se digitalizarán las actas una vez que les lleguen los paquetes. Una vez publicado cada resultado, se realizará una fase de cotejo para corroborar todos los datos.