INE rechaza a tres aspirantes a consejerías locales señalados por presuntos vínculos con Taddei

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó este lunes a tres aspirantes a consejerías electorales de Guerrero y Oaxaca, cuyos perfiles habían sido cuestionados por presuntos vínculos con la ex presidenta Guadalupe Taddei y ex funcionarios de su administración, luego de que algunos consejeros retiraron su respaldo tras recibir nueva información sobre sus antecedentes.

Durante una sesión extraordinaria virtual, los 10 consejeros votaron en contra de Víctor de la Paz Adame y Brenda María Ayala Terrazas, quienes competían por una consejería en Guerrero, mientras que Flor Angélica Enríquez García, propuesta para Oaxaca, recibió nueve votos en contra y uno a favor, del consejero Uuc-kib Espadas Ancona.

Las designaciones habían sido pospuestas desde el jueves 29 de octubre, cuando representantes de partidos políticos solicitaron revisar los perfiles, sus posibles conflictos de interés y las evaluaciones realizadas durante la gestión de Taddei, cuyas calificaciones fueron excluidas de las valoraciones finales, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del organismo.



Señalamientos contra aspirantes de Guerrero

En Guerrero, uno de los aspirantes rechazados fue Víctor de la Paz Adame, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estatal, designado por el Congreso local en mayo de 2023 para un periodo de seis años, quien buscaba pasar de fiscalizar al organismo a formar parte de su Consejo General, situación que provocó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

De la Paz había sido señalado como uno de los aspirantes impulsados por Taddei, con quien mantuvo una relación institucional por sus funciones como contralor.

En noviembre de 2025, figuró junto a la entonces presidenta del INE y la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino en el programa oficial de una reunión con la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México, organización que encabezaba.

La segunda aspirante en Guerrero fue Brenda María Ayala Terrazas, quien trabajó como líder de proyecto en la Secretaría Ejecutiva del INE desde diciembre de 2024, según el dictamen de designación. Antes había sido jefa de la Unidad Técnica de Comunicación Social del instituto electoral de Guerrero, además de desempeñarse como editora y jefa de redacción en periódicos locales.

Su relación con el entorno de Taddei se encuentra en la Secretaría Ejecutiva, encabezada entonces por Claudia Arlett Espino, quien fue propuesta directamente por la expresidenta del INE y asumió el cargo el 1 de diciembre de 2024.

Ayala también fue señalada como integrante de su equipo de asesoría, aunque el directorio institucional la identifica como líder de proyecto, adscrita a esa área y bajo la línea jerárquica de la secretaría particular.



Cuestionan a aspirante a consejeros de Oaxaca

En Oaxaca, la propuesta rechazada fue la de Flor Angélica Enríquez García, quien fue consejera estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), según consta en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de junio de 2010, relacionada con una impugnación que presentó sobre la selección de candidaturas de ese partido.

Enríquez García también fue cuestionada por sus presuntos vínculos con el partido Morena y con el entorno de Taddei, particularmente por señalamientos de cercanía con Iliana Araceli Hernández Gómez, quien ocupó la titularidad de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE y habría promovido su candidatura para el organismo electoral de Oaxaca.

Hernández Gómez fue una de las funcionarias incorporadas a la estructura directiva del INE durante la gestión de Taddei, quien anunció su nombramiento en mayo de 2026, como parte de los cambios en distintas áreas del organismo.

Sin embargo, durante la sesión no se presentaron pruebas públicas sobre su presunta intervención en la candidatura de Enríquez García ni se precisaron los señalamientos que influyeron en el rechazo de los perfiles.

Durante la discusión, la consejera Carla Humphrey reconoció que inicialmente respaldaba las designaciones de Guerrero y Oaxaca, pero cambió su postura después de recibir información por escrito y consultar fuentes públicas sobre las trayectorias de los aspirantes.

“Yo acompañaba las dos designaciones en el caso de Guerrero y de Oaxaca y que ahora ya no acompaño ninguna”, sostuvo.

La consejera Rita Bell López también retiró su respaldo al único perfil que inicialmente apoyaba, mientras que Arturo Castillo explicó que desde un principio había otorgado calificaciones bajas a dos aspirantes y que el historial del tercero no le generaba certeza sobre su idoneidad.

“No voy a personalizar, se trata de personas, no se trata de quemar aquí a nadie“, señaló al evitar identificar a quién correspondía cada valoración.

Los cambios de postura provocaron reclamos de representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Somos, quienes exigieron conocer la nueva información, pues los dictámenes presentados eran prácticamente los mismos de la semana pasada.

“No nos dicen cuáles, pero es un hecho que hay nuevas valoraciones”, cuestionó Marco Antonio Baños, representante de Somos, quien también pidió evitar nombramientos de personas relacionadas con empresas señaladas por presuntas irregularidades en contrataciones del INE.

Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas, presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, reconoció que se obtuvieron nuevos elementos de valoración, pero que no se repuso el procedimiento ni se revisaron todos los antecedentes debido a la premura de los plazos, por lo que las razones específicas que llevaron a algunos consejeros a cambiar su postura no quedaron incorporadas en los dictámenes.

Con estas decisiones suman siete cargos pendientes de designación en organismos electorales estatales, luego de que el jueves pasado también se declararon desiertas las presidencias de Baja California Sur, Campeche, Coahuila y Tamaulipas, así como una consejería en Veracruz.

Las vacantes de Guerrero y Oaxaca deberán incorporarse a una nueva convocatoria, para la cual los consejeros plantearon fortalecer la revisión de antecedentes y posibles conflictos de interés.