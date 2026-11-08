INE reconoce reclamos de trabajadores de Módulos de Atención Ciudadana; analiza mejoras laborales

El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció las inconformidades de trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) por sus condiciones salariales y laborales, e informó que analiza distintas alternativas para mejorarlas, considerando “las posibilidades institucionales y presupuestales”.

En un comunicado emitido este sábado 7 de noviembre, el organismo electoral señaló que emprendió una revisión integral de sus distintas áreas para identificar necesidades, atender asuntos pendientes y fortalecer su funcionamiento.

Como parte de este proceso, el INE aseguró que ha retomado el diálogo con su personal para escuchar sus planteamientos y buscar soluciones a sus demandas.

“Conocemos lo que han expresado las compañeras y compañeros de los Módulos de Atención Ciudadana respecto de sus condiciones salariales, laborales y operativas. Reconocemos la legitimidad de sus preocupaciones y la importancia de atenderlas con seriedad y responsabilidad”, señaló.

El Instituto sostuvo que trabaja en el análisis de distintas opciones para mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores, quienes se encargan de brindar atención directa a la ciudadanía

Sin embargo, el comunicado no establece compromisos específicos de incremento salarial, modificaciones a las condiciones de contratación ni plazos para implementar las posibles mejoras.

El organismo indicó que las alternativas que se encuentran bajo revisión deberán considerar tanto las necesidades identificadas como las posibilidades institucionales y presupuestales.

“Existe una voluntad clara de avanzar hacia mejores condiciones laborales, mediante medidas viables, responsables y sostenibles”, sostuvo.

El INE también señaló que informará al personal sobre los alcances de las medidas y los pasos para su aplicación una vez que estas sean definidas.

En su posicionamiento, reconoció la importancia de las labores que desempeñan los trabajadores de los módulos, quienes atienden diariamente a millones de personas y garantizan “el ejercicio de derechos esenciales para nuestra democracia”.

Finalmente, el Instituto reiteró su compromiso de mantener abierto el diálogo y avanzar en acciones que reconozcan “la importancia de su trabajo para el Instituto”, aunque por ahora no anunció medidas concretas para resolver sus demandas.



Trabajadores amagan con paro

Edgar Hernández, trabajador operativo del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que más de cinco mil trabajadores que atienden los módulos podrían irse a paro el próximo lunes 9 de noviembre sino mejoran las condiciones en las que se encuentran, pues desde el año pasado exigieron un aumento salarial del 25%, así como insumos para desarrollar las actividades laborales.

En entrevista radiofónica, Hernández denunció que cuentan con sueldos “raquíticos”, pues estos no llegan ni al salario mínimo.

“Hay un paro nacional el lunes incremento del sueldo; nuestros sueldos son raquíticos, no llegan ni siquiera al mínimo nacional. Es una propuesta al Consejo General y un llamado a que nos escuchen, se llegue a una negociación y evitar el paro”.

Aseguró que sí no llegan a un acuerdo, el personal de los módulos adscritos cerrará y suspenderá la credencialización.

A nivel nacional, hay 800 módulos y se cuenta con un servicio de lunes a sábado.