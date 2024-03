La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral exigió a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, no utilizar el logotipo del órgano constitucional autónomo en su propaganda electoral, debido a que, según los consejeros, confundía a la ciudadanía respecto a cuáles mensajes eran emitidos oficialmente por dicha institución.

Durante una sesión extraordinaria, llevada a cabo la noche del 28 de marzo, los consejeros desecharon la queja que presentó Morena en contra de la candidata presidencial, tras la publicación en redes sociales -misma que ya fue eliminada por Gálvez Ruiz-, en la que simulaba anuncios espectaculares con una campaña del INE, para aclarar que la permanencia de los programas sociales no estaba sujeta al voto por ningún partido.

Al respecto, la consejera Rita Bell López Vences aseveró que “el daño ya está hecho”, debido a que si bien la publicación fue eliminada por su autora, ésta seguía siendo replicada en las diversas redes sociales, por lo que, dijo, lo único que podría hacer el INE era exigir que no se usara su imagen en campañas políticas.

“Utilizar el emblema del INE de esta forma me parece bastante preocupante y más por la réplica que ha habido de estas publicaciones. Ya no se pudo evitar un daño y el daño ya quedó hecho”, acusó Bello López Vences.

Por su parte, la consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, cuestionó si la intención de Gálvez Ruiz era confundir a la ciudadanía y vincular al INE con su propaganda política, algo que, según afirmó, estaba prohibido porque el logotipo del Instituto estaba registrado y su uso indebido podría afectar la contienda electoral.

“Un actor político no puede beneficiarse electoralmente, ni puede tener este tipo de información política utilizando el logotipo de la autoridad que arbitra las elecciones. Un actor político debe de tener el respeto por las instituciones, incluidas las imágenes con las que se representa y es que este es un tema muy serio de frente a la ciudadanía, ¿de verdad queremos generar alguna confusión en la ciudadanía?, ¿de verdad queremos vincular a la autoridad como parte de la propaganda política?, a mi me parece que no”, enfatizó Zavala Pérez.

“Tenemos la posibilidad de hacer un llamado, un fuerte llamado, a que las reglas se cumplan y que se tenga el pleno cuidado de no usar el logotipo del INE porque es exclusivo, no usarlo en beneficio de un actor político, porque se está confundiendo a la ciudadanía, porque con ello también se pone el riesgo el principio de imparcialidad”, insistió.

“No puede ser parte de una propaganda política, ni siquiera a manera de ejemplo, como se leía en la imagen; es muy delicado que se utilice lo que identifica a esta autoridad, el INE, como parte de las estrategias políticas para posicionarse”, agregó.

Mientras que el consejero Arturo Castillo Loza advirtió que la marca INE, así como sus colores, distintivos, tipografía y demás elementos, eran una marca registrada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, vigente durante varios años más, y que su uso indebido ameritaba sanciones económicas de hasta de 250 mil Unidad de Medida y Actualización, y mil UMA por cada día que persistiera la infracción.

“Por lo que compete a la materia electoral, utilizar el distintivo del INE para fines de carácter político genera una confusión en el electorado que afecta gravemente la confiabilidad de la elección que esta institución está organizando”, alertó.

“Sí me parece muy importante destacar la gravedad del asunto que estamos tratando. Hacer un llamado enérgico a la persona denunciada a que no utilice una marca registrada de este Instituto Nacional Electoral, por una parte; y dos, a que no fomente, a través de la utilización de esta marca registrada, la confusión en el electorado”, abundó.

El 27 de marzo, Gálvez Ruiz publicó imágenes en las que aparecían supuestos anuncios espectaculares con las frases: “Si alguien te dice que puedes perder los programas sociales. Denúncialos”, “Ningún partido puede quitarte los programas sociales. Son Tuyos”, “Los programas sociales no pertenecen a ningún partido político. Son Tuyos” y “Gane quien gane, los programas sociales se quedarán. Son Tuyos”, acompañadas con el logotipo del INE.

Ante ello, el mismo día, Carla Astrid Humphrey Jordan y Dania Paola Ravel Cuevas solicitaron a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. abrir un procedimiento de oficio para que dichas imágenes no se replicaran. Durante la sesión del Consejo General del INE, Gerardo Fernández Noroña, representante del Partido del Trabajo, exigió a los consejeros frenar la difusión de dichas gráficas.

Sin embargo, durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE los consejeros se negaron el dictado de las medidas cautelares contra Xóchitl Gálvez, porque la candidata presidencial ya había borrado las publicaciones denunciadas de sus cuentas en redes sociales.

Durante su conferencia de prensa del 27 de marzo, Gálvez Ruiz anunció que solicitaría una reunión con los consejeros del INE, para proponerles lanzar una campaña nacional en medios electrónicos, impresos y espectaculares.

“Hemos solicitado al INE iniciar de forma urgente una campaña en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales, con un solo mensaje: los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político, son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución, ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto”, expuso.

El mismo día, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, respondió que la propuesta no debía ser difundida, debido a que el INE no la había discutido, además de que calificó de inadmisible el que se hiciera uso del logo del órgano constitucional autónomo.

Ante el Consejo General, al informar que fue recibida la petición de Gálvez Ruiz, la consejera presidenta del INE pidió a la candidata no usar la imagen del Instituto Nacional Electoral, debido a que se podría confundir a la ciudadanía.

“El respeto que este Instituto Nacional Electoral ha mantenido siempre en todo momento, durante y sin estar en campaña a la imagen institucional y colores de cada una institución política es irrefutable [...] solamente entendamos que hay que respetar la imagen institucional del INE y no confundir a la ciudadanía”, explicó Taddei Zavala.

“La decisión de este Instituto es tomar la vía de la solicitud así se hará de conocimiento público [...] lo que es inadmisible es que se confunda la imagen de este institucional de este Instituto que debe de ser garante de la confianza, la certeza, la credibilidad, el próximo 2 de junio, sin sentido, porque aún no ha sido discutido en el pleno de los consejeros esta petición”, detalló.

“Yo le pido respetuosamente a la candidata Xóchitl Gálvez, con quien me ha tocado platicar y creo que es de buen y pronto entendimiento, que podamos quedarnos sólo con la petición que hizo sin presentar la imagen de lo que está proponiendo como campaña, dejarla para que sea este Consejo General quien tome la decisión [...] Respetémonos las imágenes institucionales ambas instituciones de interés público, los partidos políticos y esta institución que es una institución de Estado”, dijo Taddei Zavala.

”Si pido mesura a través de los representantes para que hagamos llegar, y desde aquí le decimos a nuestra amiga Xóchitl Gálvez que se quede solamente con el oficio en su Twitter y que de ser posible y sin la intención de coartar su libertad de comunicación, manifestación y estrategía política respetemonos las imágenes institucionales”, concluyó.

“En atención a los comentarios de la @Presidencia_INE, hoy por la noche se eliminarán las imágenes con las que respetuosamente sugerimos una campaña oficial para aclarar que los programas sociales, las becas, las pensiones y los apoyos del gobierno van a continuar, sin importar los resultados de la elección”, indicó, Gálvez Ruiz, la noche del 27 de marzo.

“Los programas sociales están en la Constitución, se pagan con el dinero de los ciudadanos. Son un derecho de los mexicanos, no una dádiva de un gobierno o partido político. Por la democracia y la transparencia del proceso electoral es de suma importancia la reunión con la Consejera Presidenta y las consejeras y consejeros del @INEMexico para tratar este tema y se busquen generar garantías y certezas en este proceso electoral”, aseveró.