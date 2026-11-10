INE restablece servicio en todos sus módulos del País, tras acuerdos con trabajadores

El Instituto Nacional Electoral restableció el servicio en todos los Módulos de Atención Ciudadana del País, luego de que las autoridades electorales alcanzaron acuerdos con representantes de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales.

El organismo informó que los compromisos buscan mejorar las condiciones salariales, laborales y administrativas del personal, así como garantizar la continuidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Los acuerdos se alcanzaron después de que, el 9 de noviembre, la consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García; la consejera Carla Humphrey Jordan, y los consejeros Arturo Castillo Loza y Arturo Chávez López recibieron a una comisión de ocho representantes de los módulos.

“A partir del día de hoy el servicio a la ciudadanía se brinda con regularidad en todos los Módulos de Atención Ciudadana del País”, señaló el INE en un comunicado.

En materia salarial, el Instituto se comprometió a contemplar en el Presupuesto de 2027 un incremento de al menos 6 por ciento al sueldo bruto mensual del personal de los MAC con nivel FA1 y de las plazas de Honorarios Permanentes nivel 2701 de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.

También revisará la viabilidad de alcanzar aumentos de entre 8 y 12 por ciento, además de analizar la renivelación salarial de los responsables de módulo, conforme a la disponibilidad presupuestal.

Entre los compromisos operativos, el INE acordó establecer un horario de atención los sábados de 8:00 a 13:00 horas y revisar el reconocimiento de antigüedad del personal contratado bajo el régimen de honorarios eventuales o permanentes desde su primer año de labores.

El organismo también se comprometió a respetar los 30 minutos destinados al consumo de alimentos o descanso durante la jornada laboral y a evaluar el otorgamiento de días de licencia con goce de sueldo cuando existan situaciones de fuerza mayor.

El Instituto acordó asimismo fortalecer la seguridad de los módulos itinerantes, realizar diagnósticos respecto a las condiciones laborales y de accesibilidad en cada entidad, y revisar posibles incrementos a los gastos de campo del personal que trabaja en módulos móviles.

Precisó que los días de asueto no podrán considerarse como días de descanso y que analizará la posibilidad de estandarizar los tiempos de traslado de los módulos itinerantes.