$!INE separa a cinco consejeros electorales en Michoacán; Gobernador dice que medida es desproporcionada

La propuesta para separar a cinco de los siete integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán generó debate en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde consejeros y representantes partidistas advirtieron que la medida podría afectar la estabilidad institucional del organismo local a pocos meses del inicio del proceso electoral de 2027.
Durante la sesión, Víctor Hugo Sondón Saavedra, dijo que los procedimientos de dicha remoción constituyen uno de los mecanismos más delicados del sistema electoral mexicano y consideró que la medida propuesta carece de proporcionalidad.
“La remoción de integrantes de un órgano superior de dirección no puede convertirse en una consecuencia automática frente a diferencias de interpretación jurídica o decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones colegiadas”, afirmó.
Sondón Saavedra advirtió además que separar a la mayoría de las consejerías del organismo local tendría efectos no sólo sobre las personas involucradas, sino también sobre la continuidad de los trabajos institucionales y la confianza ciudadana en la autoridad electoral.
El consejero electoral Uuc-kib Espadas, reconoció que existieron irregularidades, pero insistió en que no se acreditó una gravedad suficiente para justificar la sanción máxima prevista en la ley.
“Estamos hablando de una designación provisional por nueve días. Esto es delicado, no lo negaré; sin embargo, esta falta viene acompañada de una larga serie de atenuantes”, argumentó.
Entre esos elementos mencionó que el nombramiento no generó impugnaciones, daños institucionales ni efectos relevantes en la operación del organismo electoral.
Alertan consecuencias
Espadas alertó sobre las consecuencias que tendría la eventual destitución de cinco consejerías, pues el INE tendría que realizar nombramientos contrarreloj antes del inicio del próximo proceso electoral en Michoacán.
“Hoy nadie puede tener la certeza de que esa mayoría calificada se dará”, señaló.
En tanto, el consejero Martín Faz dijo estar en contra del proyecto, pues consideró que el caso deriva de una controversia de interpretación jurídica y no de una conducta que amerite la remoción.
Explicó que la legislación michoacana no establece un mecanismo para cubrir temporalmente la ausencia de la persona titular del Órgano Interno de Control, por lo que existía un vacío normativo que obligó al instituto a tomar una decisión para garantizar la continuidad de sus funciones.
“No se advierte que esta designación haya generado daño patrimonial al Instituto Electoral de Michoacán, ni que haya comprometido su autonomía o independencia”, afirmó.
Añadió que tampoco existe evidencia de dolo o intención de vulnerar la ley por parte de las consejerías involucradas, por lo que consideró desproporcionada la sanción propuesta.
La discusión también fue respaldada por representantes del PAN, quienes acusaron que una eventual remoción masiva del órgano electoral local a menos de tres meses del arranque formal del proceso electoral podría poner en riesgo la organización de los comicios de 2027.
Vulnera estabilidad, dice Gobernador
En tanto, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que la decisión del INE es “arbitraria, desproporcionada y centralista” tras remover a cinco consejeros del IEM.
Ramírez Bedolla advirtió que dicha resolución coloca en una situación de vulnerabilidad institucional el inicio del proceso electoral de 2026-2027 y compromete la atención de los procesos de autogobierno de comunidades indígenas en la entidad.
“Se trata de una determinación arbitraria que pone en riesgo la estabilidad política y democrática de Michoacán. A menos de tres meses del inicio formal del proceso electoral, el INE decide debilitar al órgano electoral local, generando incertidumbre donde debería existir certeza”, sostuvo.