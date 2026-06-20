$!INE separa a cinco consejeros electorales en Michoacán; Gobernador dice que medida es desproporcionada

La propuesta para separar a cinco de los siete integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán generó debate en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde consejeros y representantes partidistas advirtieron que la medida podría afectar la estabilidad institucional del organismo local a pocos meses del inicio del proceso electoral de 2027.

Durante la sesión, Víctor Hugo Sondón Saavedra, dijo que los procedimientos de dicha remoción constituyen uno de los mecanismos más delicados del sistema electoral mexicano y consideró que la medida propuesta carece de proporcionalidad.

“La remoción de integrantes de un órgano superior de dirección no puede convertirse en una consecuencia automática frente a diferencias de interpretación jurídica o decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones colegiadas”, afirmó.

Sondón Saavedra advirtió además que separar a la mayoría de las consejerías del organismo local tendría efectos no sólo sobre las personas involucradas, sino también sobre la continuidad de los trabajos institucionales y la confianza ciudadana en la autoridad electoral.

El consejero electoral Uuc-kib Espadas, reconoció que existieron irregularidades, pero insistió en que no se acreditó una gravedad suficiente para justificar la sanción máxima prevista en la ley.

“Estamos hablando de una designación provisional por nueve días. Esto es delicado, no lo negaré; sin embargo, esta falta viene acompañada de una larga serie de atenuantes”, argumentó.

Entre esos elementos mencionó que el nombramiento no generó impugnaciones, daños institucionales ni efectos relevantes en la operación del organismo electoral.



Alertan consecuencias

Espadas alertó sobre las consecuencias que tendría la eventual destitución de cinco consejerías, pues el INE tendría que realizar nombramientos contrarreloj antes del inicio del próximo proceso electoral en Michoacán.

“Hoy nadie puede tener la certeza de que esa mayoría calificada se dará”, señaló.