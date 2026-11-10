Inegi reporta 792 mil 187 defunciones en México durante 2025, con descenso de 27 mil 485 casos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en 2025 se contabilizaron 792 mil 187 defunciones registradas en México, cifra menor en 27 mil 485 casos respecto a 2024, lo que representó un decremento de 3.4 por ciento.

La tasa bruta fue de 606 defunciones por cada 100 mil habitantes, 24 unidades menos que la del año anterior.

Del total de defunciones registradas, 771 mil 178 ocurrieron en 2025 y las restantes 21 mil 9, en años anteriores.

Los datos se obtuvieron de los certificados de defunción que suministraron las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses, y se complementaron con las actas de defunción del Registro Civil y con los cuadernos estadísticos de las Agencias del Ministerio Público.

En la integración de las Estadísticas de Defunciones Registradas 2025 participaron 4 mil 846 fuentes informantes.

Del total de los registros originados en un certificado de defunción, 17.3 por ciento se realizó mediante certificados electrónicos.

Las enfermedades del corazón encabezaron las causas de muerte a nivel nacional, con 183 mil 141 casos, seguidas por la diabetes mellitus, con 109 mil 839; los tumores malignos, con 95 mil 362; las enfermedades del hígado, con 39 mil 277; y los accidentes, con 38 mil 769.

Dentro de los padecimientos cardiacos, las enfermedades isquémicas del corazón representaron 73.3 por ciento del grupo, mientras que las hipertensivas concentraron 15.7 por ciento.

En las defunciones por diabetes mellitus, 76.8 por ciento correspondió a casos no insulinodependientes, y de las muertes por tumores malignos, los de órganos digestivos causaron 33.9 por ciento del total.

De todas las defunciones, 89.9 por ciento se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud, que sumaron 711 mil 908 casos, y 10.1 por ciento tuvo como origen causas externas, con 80 mil 279 registros.

Entre estas últimas, los presuntos accidentes representaron 48.3 por ciento; los presuntos homicidios, 36.7 por ciento; y los presuntos suicidios, 11.3 por ciento.

Según el sexo de las personas fallecidas, 44.0 por ciento correspondió a mujeres y 55.9 por ciento, a hombres; en 556 casos, equivalentes a 0.1 por ciento, no se especificó el sexo.

El grupo de 65 años y más concentró 58.4 por ciento de los decesos, con una tasa específica de 4 mil 318 defunciones por cada 100 mil habitantes.

El Inegi contabilizó 29 mil 488 homicidios en 2025, de los cuales 11.3 por ciento correspondió a mujeres y 87.5 por ciento, a hombres; en 1.2 por ciento de los casos no se especificó el sexo de la persona fallecida.

La tasa nacional fue de 22.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, menor a la de 25.8 registrada en 2024.

Los medios más frecuentes para causar estas muertes fueron el arma de fuego, con 70.6 por ciento; el contacto traumático con arma blanca, con 9.5 por ciento; y el ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, con 6.6 por ciento.

El grupo de edad con el mayor número de casos fue el de 25 a 34 años, con 28.2 por ciento, y en las defunciones de hombres los homicidios fueron la primera causa de muerte en los grupos de 25 a 34 y de 35 a 44 años.

Por entidad federativa de registro, Guanajuato encabezó el número de homicidios, con 3 mil 334 casos; seguido por el Estado de México, con 2 mil 618; Chihuahua, con 2 mil 291; Baja California, con 2 mil 144; y Sinaloa, con 1 mil 966.

En términos de tasa, Colima presentó la más alta del País, con 92.6, seguida de Sinaloa, con 62.3, y Morelos, con 58.6; las más bajas correspondieron a Yucatán, con 2.5, y Coahuila de Zaragoza, con 3.3.

En mortalidad general, Chihuahua registró la mayor tasa estandarizada por entidad de residencia habitual, con 786 defunciones por cada 100 mil habitantes, seguida por Quintana Roo y Sonora.

Campeche y Guerrero presentaron las tasas más bajas, con 391 y 493, respectivamente.

Las EDR también reportaron 9 mil 20 suicidios, con una tasa nacional de 6.9 por cada 100 mil habitantes; 20.0 por ciento correspondió a mujeres y 80.0 por ciento, a hombres. Chihuahua presentó la tasa estandarizada más alta, con 14.0, y Guerrero la más baja, con 1.8.

Entre los menores de un año fallecieron 15 mil 467 personas, de las cuales 53.8 por ciento murió por afecciones originadas en el periodo perinatal.

Las defunciones por la Covid-19 sumaron 543 casos, luego de que a partir de 2024 esa enfermedad dejó de ubicarse entre las 20 principales causas de muerte en el País.