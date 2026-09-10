Inegi reporta que 74 por ciento de mexicanos se siente inseguro

El 74 por ciento de la población de 18 años y más percibe inseguridad en México, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026, difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La cifra representó una reducción respecto al registro del año previo, cuando la percepción de inseguridad entre ese mismo grupo poblacional alcanzó 75.6 por ciento.

El Estado de México concentró el nivel más alto de percepción de inseguridad del País, con 90 por ciento de su población adulta. Le siguieron Morelos, con 88.7 por ciento, y Tabasco, con 87.6 por ciento.

En el extremo opuesto se ubicó Coahuila, con 27.8 por ciento, la entidad donde menos personas manifestaron sentirse inseguras.

Después aparecieron Yucatán, con 35.5 por ciento, y Aguascalientes, con 41 por ciento.

La diferencia entre la entidad con mayor percepción de inseguridad y la de menor nivel superó los 62 puntos porcentuales.

El levantamiento también midió las conductas delictivas y antisociales atestiguadas por la población en los alrededores de su vivienda.

El consumo de alcohol en la calle fue la más señalada, con 62 por ciento, seguida del consumo de droga, con 50.7 por ciento.

Los robos o asaltos frecuentes fueron reportados por 38.5 por ciento de la población de 18 años y más, mientras que la venta de droga alcanzó 35.6 por ciento y los disparos frecuentes, 29.5 por ciento.

La ENVIPE constituye el instrumento estadístico con el que el Inegi mide anualmente la victimización delictiva, la cifra negra, el desempeño institucional y la percepción ciudadana respecto a la seguridad pública en las 32 entidades federativas.

Sus resultados sirven como insumo para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad y para la evaluación de las estrategias implementadas por los tres órdenes de gobierno.

Los datos difundidos permitirán contrastar la percepción ciudadana con los indicadores delictivos oficiales, en un contexto en el que la estrategia federal de seguridad ha priorizado la coordinación entre corporaciones civiles y las Fuerzas Armadas.