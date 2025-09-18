‘Infamia’, dice Diputada federal de Morena, señalada como ‘operadora política’ de ‘Los Mayos’

Hilda Araceli Brown Figueredo, actual Diputada federal de Morena por Baja California y ex Alcaldesa de Playas de Rosarito, afirmó que era objeto de una “infamia”, ello luego de que, el mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la designó -junto a otros 21 “objetivos”, siete personas físicas y 15 morales- como “operadora política” de la facción “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa. Además, presumió que aún viajaba a San Diego, California.

“Amigas, amigos, a los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de cómo hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, indicó en su cuenta de la red social Facebook.

“Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral. Estoy firme para cualquier situación, ante cualquier autoridad. Seguiré trabajando para ustedes como siempre”, finalizó Brown Figueredo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda -también militante de Morena- se excusó indicando que no podía dar más información sobre la ex Alcaldesa de Playas de Rosarito.

”No tenemos más información, es una nota que salió hace una hora, hora y media, y es la única información que tenemos hasta el momento, son delitos del orden federal, esperaremos. Son temas del orden federal, hay muy buena coordinación con el Gobierno de Estados Unidos”, destacó.

Cuestionada respecto a la información durante la Mesa de Seguridad, Ávila Olmeda prefirió que el Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, respondiera por ella. El general apuntó que no había información sobre una orden de aprehensión en contra de las personas señaladas por la OFAC.

El mismo día, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, anunció que realizó el bloqueo administrativo a personas identificadas por la OFAC, como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.

“Derivado de la designación de OFAC, y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo”, señaló.

“La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional”, agregó.

“En este sentido, la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”, subrayó.

“La UIF realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes”, comentó.

“La UIF reafirma que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano”, finalizó.

“Los Mayos controlan grandes extensiones de territorio en el norte de Baja California bajo el liderazgo de los previamente designados líderes del cártel, Alfonso Arzate García y René Arzate García (René Arzate), también conocidos como los hermanos Arzate. Uno de los pueblos controlados por René Arzate es Rosarito, una comunidad costera aproximadamente a 24 kilómetros al sur de la parte californiana de la frontera entre Estados Unidos y México. Debido a su proximidad a la frontera con Estados Unidos, Rosarito y sus alrededores forman parte de un corredor crítico para el Cártel de Sinaloa para el contrabando de drogas a Estados Unidos”, reveló la OFAC, en un comunicado.

“René Arzate mantiene el mando de Rosarito a través de varios socios, entre ellos Mario Alberto Herrera Sánchez (Mario Herrera) y Karlo Omar Herrera Sánchez (Karlo Herrera). Los hermanos Herrera trabajan con Jesús González Lomelí (González), un magnate empresarial con sede en Rosarito y operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa, para ayudar a llevar a cabo las operaciones del cártel en la zona. González es dueño de varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, además de otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México. González ha utilizado sus negocios para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otros altos funcionarios del cártel, incluyendo a El Ruso”, subrayó.

“Los hermanos Arzate también han utilizado la influencia política de González y de otro agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre (Arcega), para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la ex Alcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo (Brown). Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito”, afirmó.

“Durante el mandato de Brown como Alcaldesa de Rosarito, González y Arcega sirvieron como intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, aliados de Los Mayos. Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, aseguró la OFAC.