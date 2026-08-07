Inflación anual se ubicó en 3.12% en julio de 2026, su menor nivel en el año

La inflación general anual en México se ubicó en 3.12 % durante julio de 2026, según el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 7 de agosto de 2026. En el séptimo mes del año, el indicador registró un nivel de 145.169 puntos, con un incremento mensual de 0.03 por ciento.

El resultado se comparó con el mismo mes de 2025, cuando la inflación mensual fue de 0.27 % y la anual, de 3.51 por ciento. La variación mensual de julio de 2026 también se ubicó por debajo de la observada en julio de 2024, de 1.05 %, cuando la tasa anual alcanzó 5.57 por ciento.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, creció 0.23 % a tasa mensual y 3.95 % a tasa anual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.19 % mensual y los de servicios, 0.26 por ciento. Dentro de las mercancías, el rubro de alimentos, bebidas y tabaco avanzó 0.21 % en el mes y 4.85 % anual, mientras que las mercancías no alimenticias aumentaron 0.18 % mensual y 2.37 % anual.

En el componente de servicios, el subíndice de vivienda registró un alza mensual de 0.28 % y anual de 3.62 %; el de educación, correspondiente a colegiaturas, subió 0.09 % mensual y 5.93 % anual; y el de otros servicios, que agrupa loncherías, fondas, taquerías, restaurantes, telefonía móvil y servicios turísticos, aumentó 0.26 % mensual y 4.85 % anual.

El índice de precios no subyacente descendió 0.67 % a tasa mensual y avanzó 0.29 % en su comparación anual. Dentro de este componente, los precios agropecuarios cayeron 1.51 % mensual y 3.34 % anual. Los de frutas y verduras retrocedieron 3.11 % en el mes, en tanto que los productos pecuarios bajaron 0.33 % mensual y 6.89 % anual. El grupo de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyó 0.01 % mensual, con una caída de 0.15 % en energéticos y un alza de 0.21 % en tarifas autorizadas por el gobierno, rubro que acumuló un incremento anual de 6.98 por ciento.

Los productos genéricos con mayor incidencia al alza sobre la inflación general fueron la cebolla, con un aumento de 18.97 %; la vivienda propia, con 0.26 %; y el rubro de loncherías, fondas, torterías y taquerías, con 0.37 por ciento. También destacaron los avances en otros alimentos cocinados, con 0.81 %; naranja, con 11.90 %; transporte colectivo, con 0.74 %; transporte aéreo, con 4.11 %; y computadoras, con 6.10 por ciento.

En sentido contrario, el jitomate registró la mayor caída, con 29.20 % y una incidencia negativa de 0.185 puntos porcentuales. También bajaron los precios del gas doméstico LP, con 1.00 %; los automóviles, con 0.54 %; los hoteles, con 4.51 %; el huevo, con 1.08 %; el chile poblano, con 15.63 %; el pollo, con 0.40 %; y el chile serrano, con 6.98 por ciento.

En la primera y segunda quincena de julio de 2026, el INPC registró niveles de 145.091 y 145.246 puntos, respectivamente, lo que implicó un incremento quincenal de 0.11 por ciento.

Por entidad federativa, Morelos presentó la variación mensual más alta, con 0.90 %, seguida de Sinaloa, con 0.45 %; Baja California Sur, con 0.30 %; Sonora, con 0.27 %; y Oaxaca, con 0.25 por ciento. Las mayores reducciones se registraron en Chiapas y Guerrero, ambas con 0.35 %; Tlaxcala, con 0.27 %; Puebla, con 0.23 %; y el Estado de México, con 0.18 por ciento.

A escala de ciudades, Cuernavaca encabezó los incrementos, con 0.90 %, seguida de Huatabampo y Culiacán, ambas con 0.45 %, y Ciudad Acuña, con 0.40 por ciento. Entre las urbes con descensos figuraron Tuxtla Gutiérrez, con 0.45 %; Acapulco de Juárez, con 0.44 %; Azúcar de Matamoros, con 0.36 %; y Tlaxcala, con 0.27 por ciento.

Según la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades, los alimentos y bebidas no alcohólicas retrocedieron 0.64 % mensual, con un alza anual de 0.78 por ciento. Las variaciones anuales más elevadas correspondieron a bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes, con 7.34 %; seguros y servicios financieros, con 6.41 %; restaurantes y servicios de alojamiento, con 6.37 %; y servicios educativos, con 5.91 por ciento. El rubro de información y comunicación fue el único con variación anual negativa, de 0.53 por ciento.

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) tuvo una variación mensual de 0.08 % a la baja y de 2.73 % a tasa anual. En el mismo periodo de 2025, ese indicador creció 0.23 % mensual y 3.60 % anual.

El INPC se calcula con base en una muestra de alrededor de 123 mil artículos y servicios específicos, agrupados en 292 productos genéricos, cotizados en establecimientos ubicados en 55 áreas geográficas de las 32 entidades federativas. El periodo base de comparación corresponde a la segunda quincena de julio de 2018.

La próxima publicación mensual del indicador se realizará el 9 de septiembre de 2026.