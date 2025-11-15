Influencer exhibido en Palacio Nacional afirma haber recibido amenazas; acudirá a la marcha de la Generación Z

En la conferencia mañanera del 13 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum, exhibió nombres, fotografías y actividad en redes de varios jóvenes que han hablado sobre la marcha convocada por la Generación Z.

El análisis, presentado en la sección “Infodemia” y respaldado por el gobierno federal, señala que la convocatoria no es orgánica y que detrás de su difusión existe una operación digital impulsada por cuentas recién creadas, perfiles del extranjero y actores opositores. La divulgación pública de estos perfiles desató críticas y denuncias de riesgo entre los creadores señalados.

Entre ellos se encontraba Edson Andrade Lemos, creador de contenido de 27 años conocido como Ed Andrade, quien relató en entrevista con Animal Político que, desde entonces, ha recibido mensajes intimidatorios. Contó que personas desconocidas comenzaron a revisar sus fotografías, amistades y ubicaciones.

“Ya se metieron a todas mis redes a ver mis fotos, a ver a mis amigos, a ver los lugares que frecuento. Hoy subí una fotografía con mis papás porque fuimos a desayunar, y están muy preocupados. Recibí varios mensajes donde me dijeron ‘estás en tal lugar’. Obviamente, eso sí da miedo”.

Aseguró que tras aparecer en la mañanera detectó patrones de ataques digitales. “El gobierno tiene muchos bots; bombardean con la misma narrativa una y otra y otra vez”

A pesar del hostigamiento, aseguró que asistirá a la marcha de hoy y que seguirá publicando contenido político. “No quiero dejar de hacer videos ni dejar de dar mi opinión. Voy a tomar precauciones, por supuesto que tengo miedo, pero creo que es de valientes cambiar las cosas”.

También afirmó que la exposición de sus datos personales en la conferencia presidencial lo colocó en riesgo y que, según él, la mandataria mostró información sin considerar las consecuencias para los jóvenes señalados.

“Me parece una responsabilidad muy grande que la presidenta haya expuesto los datos personales, no solamente los míos, sino los de varios jóvenes en el programa con mayor difusión del país”.

En redes sociales, algunos usuarios lo han acusado de simpatizar con la derecha y han difundido fotografías en las que aparece en actividades públicas durante la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez. Consultado sobre si pertenece o ha pertenecido a algún partido político, Andrade negó vínculos formales y señaló que nunca ha participado en procesos internos ni ha buscado un cargo de elección. “Nunca he sido candidato ni tengo militancia”.