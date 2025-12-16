Influenza H3N2 subclado K: México cuenta con vacunas y tratamiento para la llamada ‘supergripa’, dice Salud

La Secretaría de Salud federal informó que México cuenta con suficientes vacunas para menores, adultos mayores y personas con factores de riesgo y con tratamiento para la influenza H3N2 sublcado K, de la cual se registra un caso en el País.

El Secretario David Kershenobich señaló que la llamada “supergripa” se encuentra circulando en Europa y Estados Unidos, y es una variante de la influenza que “tiene como característica ser más contagiosa, pero responde bien al tratamiento habitual”, que incluye oseltamivir.

“El punto muy importante que queremos dejar señalado el día de hoy, que es una variante que se previene con la vacuna contra la influenza que tenemos disponible en México, no es una variante especial, sino que dentro de nuestra vacuna queda protegido y además la vacunación previene los casos graves”, señaló en conferencia.

“Esta variante tiene como característica ser más contagiosa, pero responde bien al tratamiento habitual de la influenza, incluyendo el oseltamivir, de tal manera que nosotros tenemos suficientes vacunas y tenemos también, cuando alguien tiene influenza, el abasto suficiente para el tratamiento, por lo tanto, no representa ningún problema”.

La Secretaría de Salud remarcó que actualmente se está aplicando la vacuna Mexinvac, la cual es producida en México, y se dispone con la cantidad suficiente para cubrir a la población en riesgo (menores desde seis meses de edad hasta cinco años, adultos mayores de 65 años y personas con factores de riesgo).



El primer caso

El Secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que el primer caso en México fue detectado hace un mes, en una paciente mujer de alrededor de 80 años en la Ciudad de México, quien respondió bien al tratamiento con oseltamivir.

“Una cosa es la vigilancia epidemiológica, donde buscamos los tipos y subtipos, pero la población en general con hacerse su prueba de influenza, si sale positiva es suficiente, porque entonces requiere tratamiento y aislamiento, de quedarse en su casa”.

“Y también tenemos que recomendar que cualquier persona que tenga gripa use el cubrebocas para tratar de evitar los contagios y el tratamiento sigue siendo además sintomático con paracetamol, el paciente se comportó como una influenza habitual”, agregó el funcionario de salud.