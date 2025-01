$!Infonavit exhibe presunta corrupción ligada a juicios masivos: de 373 mil afectados 249 mil perdieron su casa

Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), exhibió un esquema de presunta corrupción por parte de despachos de cobranza que hicieron juicios masivos irregulares en contra de derechohabientes, dejando 373 mil afectados.

El funcionario dio a conocer que desde 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos contra quienes caían en cartera vencida, pero los despachos cometieron algunas irregularidades como no notificar a los acreditados, por lo que no sabían que estaban siendo enjuiciados; incluir a acreditados que no tenían problemas de pago; e incluso demandar al derechohabiente en otro estado y no en el lugar donde estaba su vivienda, vulnerando así su derecho a defenderse.

Alrededor de 302 mil acreditados (80 %) fueron demandados en otros estados, mientras que 71 mil fueron demandados dentro de la misma entidad en la que se encontraba su vivienda.

“En lugar de buscar la solución a esa cartera vencida que, evidentemente, era derivada de un cobro excesivo, o más allá de lo racional y de lo legal, lo que se les ocurrió fue hacer demandas por el hecho de que no podían pagar estos derechohabientes”, indicó el funcionario.

249 mil personas perdieron su vivienda Infonavit

De acuerdo con el titular del Infonavit, de los 373 mil derechohabientes afectados por los juicios masivos, 249 mil perdieron su vivienda; 207 mil no han podido ser escrituradas a favor del Infonavit por las irregularidades del proceso; y 42 mil fueron vendidas por el Instituto en subastas masivas.

En tanto, 22 mil 386 acreditados que fueron afectados por juicios masivos, actualmente están al corriente en sus pagos.

Ante estos casos de presunta corrupción, Romero Oropeza dijo que la presidenta la dio la instrucción para resarcir el daño a los derechohabientes afectados y continuar con las denuncias penales contra despachos, notarios y funcionarios de los Poderes Judiciales locales que participaron en los juicios masivos.

Alejandro Murat, actual senador por Morena, fue director general del Infonavit entre 2012 y 2015, por lo que los supuestos fraudes ocurrieron en parte de la administración que él encabezó.