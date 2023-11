“Tres reporteros de The New York Times investigaron para el reportaje durante meses, durante los cuales entrevistaron varias fuentes y confirmaron de manera independiente toda la información que publicamos”, indicó el NYT.

El diario estadounidense The New York Times señaló que la información publicada respecto a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ordenó a Telcel entregar los registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación, de más de una decena de funcionarios y políticos de oposición y de Morena, provino de registros judiciales revisados por el citado rotativo.

El diario neoyorquino también explicó que durante la investigación del reportaje, se buscó a la institución de procuración de justicia de la capital de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

“[...] quienes no ofrecieron información convincente para contradecir nuestro trabajo, que también incluyó las conclusiones de una jueza federal”, añadió The New York Times, en un breve desplegado.