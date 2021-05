Informe advirtió desde 2014 fallas en la Línea 12 del Metro; siete años después, vino el accidente

El documento de Systra, que no fue dado a conocer en su momento y del cual tiene una copia SinEmbargo, se basó en gran medida en la zona donde ocurrió el reciente accidente, la estación Olivos, al ser parte de la muestra seleccionada en la que se constatan los desórdenes más importantes “presentes en toda la línea”.

Tan solo de la evaluación visual -hecha por expertos- quedaron en evidencia “las degradaciones y anomalías” de una obra que era prácticamente nueva.

Al menos 23 personas fallecieron tras el colapso de un tramo del metro de México

Este es un punto recurrente en todo el documento: los defectos en nada corresponden con una obra que recién estaba inaugurada. Incluso los ingenieros, de manera textual, sostienen que es de una “mediocre calidad”.

La Línea 12, para 2014, tenía ya un desgaste anormal del concreto y los durmientes -que son las piezas transversales de las vías- ya estaban rotos y agrietados y desde entonces ya no eran capaces de asegurar su función principal, lo que representó un riesgo para la seguridad de las circulaciones.

También se encontró una degradación anormal como consecuencia de una mala calidad del concreto y piezas dañadas que indican errores provenientes desde la fabricación de estas.

SinEmbargo buscó la postura de Miguel Ángel Mancera, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para saber cómo fue atendido este documento de Systra. Su respuesta fue que preferirá, antes de emitir una opinión, esperar a los recientes peritajes ordenados por las autoridades de la capital.

Muchos de los componentes de las vías, agregaron los expertos, estaban conforme a las normas internacionales, sí, pero en el límite de éstas y por lo tanto, a poco tiempo de dejar de funcionar.

El documento es reiterativo en señalar que sin la identificación y las correcciones del origen de los “desgastes anormales”, todo tratamiento sería meramente temporal y los defectos reaparecerán muy rápidamente.

¿Qué fallas exhibió la Línea 12 desde 2014? De este documento sale una lista: las curvas no están hechas con las técnicas adecuadas definidas por las normas internacionales; hay desgaste prematuro; no hay condiciones para un mantenimiento correcto; las soldaduras no están conforme a las normas; las rocas de las vías no son de calidad adecuada para esa Línea; hay una tardía atención para controlar el desgaste ondulatorio...

Luego del accidente del 4 de mayo, la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solicitó un peritaje independiente que ya es realizado por una empresa noruega para conocer las causas del accidente.

“Ellos inician ya el proceso y lo que nos han dicho es que en cinco semanas, más o menos, tendrán un primer resultado de las causas que originaron la tragedia del incidente de la Línea 12 del Metro”, dijo Sheinbaum en una rueda de prensa el pasado 10 de mayo.

Días después, el viernes 14 de mayo, la Jefa de Gobierno aseguró que en su momento toda la información relacionada con este siniestro será pública. Además precisó que el gobierno capitalino junto al Colegio de Ingenieros y otros expertos realizarán una revisión del tramo elevado de la Línea 12 así como de otras rutas de este transporte.

Sobre la otra investigación, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que “habrá justicia y no se encubrirá a nadie”.

“Sabemos de la gran responsabilidad que tiene la Fiscalía con las víctimas, la ciudad y el país entero, por ello, estamos ratificando, reiterando nuestro compromiso personal, institucional de la Fiscalía con la verdad y la justicia (...) Vamos a presentar el resultado de nuestras investigaciones sin importar la relevancia política o económica de las personas que resulten responsables. Habrá justicia y no se encubrirá a nadie”, dijo en conferencia el 11 de mayo pasado.

De acuerdo con la Fiscalía, los primeros resultados se presentarán en seis semanas, con un enfoque basado en descubrir qué pasó y por qué ocurrió el colapso.

Marcelo Ebrard, el funcionario más ligado a la obra, informó al día siguiente del accidente que estaría a disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario. En la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el ahora Canciller dijo celebrar la posición de Sheinbaum que busca esclarecer qué ocurrió, y segundo, “establecer qué responsabilidades hay, de quienes tengan responsabilidad, y que se actúe en consecuencia, no importa quién sea”.

Principales hallazgos

Systra detectó que para 2014 ya había evidencia de degradaciones y anomalías importantes de diferentes componentes de la vía. Por ejemplo los rieles; las soldaduras tenían defectos de geometría, hoyos; los durmientes estaban rotos, con fisuras, grietas y con un desgaste anormal del concreto; las fijaciones de los rieles estaban presionadas de manera excesiva o estaban flojos y en la geometría de la vía se detectaron defectos en la nivelación y en la alineación.

Esos defectos de geometría, agrega el documento, fueron consecuencia de una instalación deficiente de los rieles antes de soldar o un esmerilado defectuoso después de soldar.

Sobre los durmientes se detectó que los problemas provenían de un proceso de fabricación no completamente controlado, por lo que se supuso que podrían existir anomalías de fabricación más importantes o ubicadas en zonas críticas.

Los durmientes rotos o fisurados llevaron a la conclusión del “desgaste anormal del concreto”. Se puede leer que “inquieta a causa de la juventud de la línea: los durmientes rotos ya no son capaces de asegurar su función principal consistente en mantener la separación y la estabilidad del riel. Este estado presenta un riesgo para la seguridad de las circulaciones”.